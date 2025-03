Louzán: «Esta victoria va para el recuerdo de los que ya no están»

Con la alegría del objetivo cumplido de clasificar a España para la Final Four de la Nations League, la solidaridad con las víctimas protagonizó los ... instantes inmediatamente posteriores al encuentro ante Países Bajos que se disputó este domingo en el estadio de Mestalla. Un grupo de dieciséis alcaldes de los municipios más afectados por la dana se reunió con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, después de presenciar el triunfo de la selección en la tanda de penaltis.

Ante todos ellos, y los representantes de la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, Louzán quiso acordarse de «todos los pequeños que todavía no pueden disputar los partidos de fútbol, en los campos que quedaron arrasados. Aunque no seamos una institución pública, queremos dar respuestas, estar a la altura y acompañaros en este camino. Sabemos que el principio fue muy duro para todos vosotros, pero queríamos que hoy estuvieseis aquí viviendo esta victoria de España que va para el recuerdo de los que desgraciadamente ya no están con nosotros».

Tras varios días de actos e iniciativas solidarias en Valencia, el municipio de Paiporta recibió también este domingo la visita de los representantes de la Federación Española de Fútbol y de la Asociación Neerlandesa, antes de asistir ambos al partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Nations League, convertida en esta ocasión en algo que ha ido más allá de un simple encuentro deportivo por todos homenajes y detalles en recuerdo con los afectados por la trágica inundación del pasado mes de octubre.