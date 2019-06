España-Suecia Kepa sienta a De Gea por tercer partido consecutivo Kepa da órdenes a sus compañeros de selección en el Bernabéu. / AFP El portero del Chelsea tuvo una noche plácida, ya que sólo tuvo que intervenir una vez, ante un disparo centrado a la hora de partido AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 10 junio 2019, 22:36

Kepa Arrizabalaga fue titular por tercer partido consecutivo y volvió a dejar en el banquillo a David de Gea, que jugó su último encuentro con la selección el pasado mes de marzo ante Noruega en Mestalla (2-1), tres días antes de que Luis Enrique diese el relevo al guardameta de Ondarroa, contra Malta (0-2). Kepa también ocupó la portería el viernes ante Islas Feroe (1-4), pero seguramente no imaginaba formar parte del once de España en el Bernabéu, la que pudo ser su casa si no llega a ser porque Zinedine Zidane se negó en rotundo a fichar al entonces guardameta del Athletic para ser competencia de Keylor Navas.

En su sexto partido con España Kepa no pudo tener una noche más plácida, ya que Suecia sólo tiró una sola vez a portería, a los 60 minutos, y el campeón de la Europa League, bien colocado, atrapó con seguridad el disparo centrado de Quaison. Ante la inoperancia ofensiva del rival, el portero vizcaíno tocó más veces el balón con los pies que con las manos, como consecuencia de los pases atrás de sus defensas. Sin embargo, siempre se mostró solvente, tras presenciar durante varias fases el encuentro entre medias del borde del área y el círculo central, dando órdenes a sus compañeros para no perder la posición.

También De Gea hubiese sido madridista de no haber sido por el famoso fax que llegó tarde, y su suplencia, que reabre el debate de la portería en el equipo nacional, fue una gran sorpresa, cuando se esperaba que el cuerpo técnico rotase a los dos en el doble duelo camino de la Eurocopa. Después de que Kepa defendiese la meta en Islas Feroe, en un choque bastante más comprometido contra Suecia con el liderato del grupo en juego, el portero del Manchester United, tan discutido y criticado en la selección por sus errores, fue otra vez suplente. Hace poco más de medio año Luis Enrique seguía haciendo una defensa a ultranza de De Gea e insistía en que era el portero indiscutible de España, pero en menos de tres meses, en sólo tres partidos oficiales, la situación ha dado un giro para que Kepa le haya arrebatado ese puesto que desde el Mundial estaba tan en el aire para De Gea.