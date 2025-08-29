Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
Gonzalo García celebra un tanto con el Real Madrid. Reuters
Clasificación europeo sub-21

Gonzalo García, debuta en la sub-21 en la primera lista de David Gordo

El estreno del delantero del Real Madrid es la novedad para preparar los duelos ante Chipre y el territorio de Kosovo, de la fase de clasificación para el Europeo del 2027

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:37

España estrena un cambio generacional con David Gordo al frente de la selección sub-21. Este viernes el técnico madrileño ha dado a conocer su primera lista, en donde la gran novedad es el debut del delantero del Real Madrid Gonzalo García, para los partidos ante Chipre y el territorio de Kosovo, ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

David Gordo, con una trayectoria muy exitosa en las categorías inferiores, sustituye a Santi Denia, y se hace cargo de un proyecto que tiene un objetivo marcado: clasificar al equipo para el Europeo del 2027. Además, este ciclo sirve para decidir qué tres selecciones europeas estarán presentes en los Juegos de Los Ángeles. Todo comienza con esta primera ventana de septiembre, en un grupo en donde España ha quedado encuadrada en el grupo A con Chipre, Finlandia, territorio de Kosovo, Rumanía y San Marino.

Una nueva generación de futbolistas muy talensosos y cargados de ilusión, con Mosquera como único repetidor están convocados el próximo lunes a las 12:00 en Las Rozas, para poder empezar a ejercitarse por la tarde, por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El jueves se desplazará a Soria para enfrentarse al primer rival, Chipre al que se medirá el viernes 5 de septiembre en el Estadio de Los Pajaritos. Mientras que el martes 9 disputará la segunda jornada, en la que el oponente será el territorio de Kosovo en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina.

-Los 23 convocados:

Porteros: Astralaga, Fran González y Salvi Esquiel.

Defensas: Rafael Obrador, Álex Valle, Yarek, Simo Keddari, Jacobo Ramón, Mosquera, Álex Jiménez y Ángel Ortiz.

Centrocampistas: Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Chema Andrés, Gerard Hernández y Fer López.

Delanteros: Eliezer Mayunda, Joel Roca, Marc Guiu, Gonzalo Garcia, Adrián Niño, Pablo García e Iker Bravo.

