Fallece Manolo el del Bombo a los 76 años

Marc Escribano Valencia Jueves, 1 de mayo 2025, 12:48 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

Triste noticia en el mundo del fútbol español, ya que este jueves se ha conocido el fallecimiento de Manuel Cáceres Artesero, conocido popularmente como Manolo el del Bombo, a los 76 años de edad. El emblemático aficionado llevaba varios días ingresado por un problema de salud en el Hospital Universitario La Plana de Villarreal.

Nacido en la localidad ciudadrealeña de San Carlos del Valle, vivió en Huesca, Zaragoza y Valencia, ciudades todas ellas en las que se convirtió en un emblema con su popular bombo y cachirulo, aunque actualmente residía en el municipio castellonense de Moncófar. El mítico aficionado, de familia aragonesa pero valenciano de sentimiento y adopción, acompañaba a la selección española de fútbol a todos sus encuentros, con su emblemático instrumento de percusión y era una de las personalidades más queridas en todo el mundo del balompié.

Allá donde jugaba España, viajaba este peculiar aficionado, que amenizaba las previas de los partidos con su bombo. No obstante, durante el resto de su vida, se ganaba el jornal como propietario de un bar en Valencia, junto a Mestalla, el cual tuvo que cerrar tras 32 años por la crisis económica provocada por la pandemia. Su última aparición pública fue, precisamente, en su casa. España venció a los Países Bajos el pasado mes de marzo en los cuartos de final de la UEFA Nations League, en un partido de vuelta que se disputó en Mestalla y que contó con la presencia de Manolo el del Bombo en sus gradas.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Tras 76 años de vida, pudo presumir que estuvo presente en diez Mundiales y ocho Eurocopas, torneos que le convirtieron en un icono de la afición española, hasta el punto de protagonizar varias campañas publicitarias. Todo empezó en el Mundial de España 82, donde llegó a viajar 15.000 kilómetros haciendo autostop por todo el país: «Aquello fue increíble. Todo el mundo me paraba, para ir a Barcelona, a Sevilla... me paró una ambulancia en Alicante, me dejó en Valencia, allí me dieron trabajo como relaciones públicas, y por eso me quedé luego en Valencia a vivir», contaba en una entrevista.

Cientos de partidos, miles de anécdotas, y muchas amistades. «Hice amigos con gente de Honduras en el Mundial 82, y en el 85 me invitaron a Canadá a animar en un Canadá-Honduras. Y he regalado un par de bombos a españoles en Costa Rica, en Venezuela... También estuve animando a la selección de Costa Rica cuando estaba Conejo en el Albacete», señalaba.

También vivió anécdotas tristes, como cuando en 2017, tras un amistoso en Murcia entre el combinado nacional y Colombia, alguien le robó el bombo. Al día siguiente, un miembro de la Armada Española afirmó haberse encontrado el instrumento en las cercanías de una comisaría de Retiro, en Madrid. Un susto que terminó con Manolo reencontrándose con su bombo y, alrededor, muchos aficionados que no quisieron perderse un momento en el que incluso se descorchó el cava.