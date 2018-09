España-Croacia Busquets: «Veo más similitudes que diferencias entre Luis Enrique y Lopetegui» Sergio Busquets, en rueda de prensa. / EFE El mediocentro de la selección dejó claro que si los premios individuales se dan «al mejor jugador del mundo» el ganador debería de ser siempre «Leo Messi, sin punto de comparación con otro» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Elche Lunes, 10 septiembre 2018, 19:27

El segundo capitán de la selección española, Sergio Busquets, se pasó por sala de prensa este lunes en la previa del partido que enfrentará en el Martínez Valero a España y Croacia este martes a las 20:45h, en lo que será la segunda jornada de la Uefa Nations League. El catalán, respondió con claridad a varios de los temas de actualidad más importantes del combinado español.

Saúl y su adaptación al estilo: «Es un jugador muy completo, físicamente muy potente, con buena llegada, buen disparo... Pero creo que también puede jugar en un estilo de posesión y toque. Realmente eso es lo que queremos, que todos dominemos todas las facetas del juego y así ser menos previsibles.»

Ausencia de Jordi Alba: «Está claro que llevaba mucho tiempo viniendo y se le echa de menos. Jordi es un grandísimo jugador, pero las decisiones son del míster y hay que respetarlas. Nosotros estamos al margen de todo esto. Seguro que Jordi trabaja mucho para poder volver.»

Diferencias entre Lopetegui y Luis Enrique: «No veo muchas diferencias entre ambos. Incluso creo que hay más similitudes. Aún así, es muy pronto para sacar conclusiones. Veo similitudes en el sistema, que es más o menos el mismo. En cuanto a los jugadores, es cierto que hemos cambiado a algunos pero creo que en general es todo muy parecido. Al final lo importante es mantener este nivel. Es cierto que en los torneos grandes no hemos estado muy bien, pero creo que clasificaciones y amistosos si que lo hicimos bien.»

Reglas de comportamiento por problemas internos en Rusia: «No creo que sea por eso, ya que hay muchas cosas que se dicen por ahí que no son verdad. En cuanto a la disciplina, siempre es bien recibida. Sobre todo si sirve para ayudar a mejorar al equipo.»

Trayectoria en la selección: «Ser capitán o no en la selección te lo dan los partidos internacionales, así que me siento muy importante y muy respetado, con la confianza de los compañeros. Pero realmente, hasta ahora había sido el cuarto, y no veo muchas diferencia entre ser el cuarto o el segundo.»

Girona-Barcelona en Estados Unidos: «AFE hizo un comunicado explicando nuestra posición. No nos negamos a jugar, pero queremos que se nos tenga en cuenta para estas cosas. No se puede empezar una casa por el tejado (en alusión a LaLiga). Hay que pactar unas buenas condiciones para todos, tanto jugadores como socios y equipos, y saber lo que se ha firmado.»

Modric y el premio al mejor del mundo: «El mejor del mundo como jugador, para mi y lleva años siendo Leo Messi. Será así hasta que se retire. La verdad no sé que se valora para dar los premios, pero si se da por quién es el mejor, creo que no hay punto de comparación. No lo digo sólo por Luka (Modric), que es un grandísimo jugador, si no por cualquier otro.»

Luis Enrique y las similitudes con su época en el Barcelona: «Es todo muy parecido en cuanto a normas, entrenamientos, charlas. Para mi es perfecto porque ya lo conozco.»

Objetivo tras el final del gran ciclo: «Es muy difícil repetir lo que hicimos, por lo que no queremos vivir del pasado. Hay que pasar página y centrarnos en el presente. Hacer una buena Uefa Nations League, una buena clasificación para la Eurocopa, y si nos clasificamos, hacerlo lo mejor posible. Lo anterior hay que olvidarlo y partir de 0.»

Croacia: «Creo que es una muy buena selección, muy equilibrada. Hicieron méritos de sobra para poder ganar el mundial. A nivel individual, tienen dos grandes jugadores como Ivan (Rakitic) y Luka (Modric).»

Acompañante favorito en el centro del campo: «El funcionamiento bueno lo hace el equipo, así que estoy más cómodo cuando estamos más juntos, más allá de quien esté a mi lado.»

Salto de internacionalidades entre veteranos y jóvenes: «Yo aún tengo espíritu joven (ríe). Es cierto que igual antes había más equilibrio y ahora hay un salto grande. Sin embargo, creo que ahora los jugadores jóvenes están más preparados que antes, ya que son muy importantes en sus equipos y tienen mucha experiencia.»

Liga de Naciones: «Son partidos de mucho prestigio, de una dificultad inmensa. Hay un pero, que es el poco descanso que hemos tenido entre partido y partido. Pero bueno, en la siguiente convocatoria nos pasará al revés. A nivel de jugador me encanta jugar encuentros como el del otro día. Es una competición nueva que con el paso de partidos podré decir más cosas a favor y en contra.»