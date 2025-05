El Real Madrid quiere fichar al valenciano Alejandro Grimaldo

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 20 de mayo 2025, 10:23 Comenta Compartir

Alejandro Grimaldo García nació en Valencia el 20 de septiembre de 1995, juega actualmente en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga, y este verano ... puede regresar al fútbol español. Su historia como jugador de cantera comenzó en el Atlético Vallbonense, pasó después a la escuela del Valencia y fue fichado, con 12 años, por el Barcelona para que se desarrollara en La Masía. Después de una larga trayectoria en el Benfica, y ahora en Alemania donde ha conseguido la etiqueta de internacional por España, confesó en una entrevista en El Chiringuito que su próximo paso puede ser fichar por el Real Madrid: «¿Mi nombre como candidato para fichar por el Real Madrid? Me alegra mucho, la verdad. Es un orgullo. Me alegra mucho que un equipo como el Madrid... o que la gente incluso pueda pensar que estoy al nivel para estar en los equipos más grandes del mundo. Es por lo que estoy trabajando y la ambición que tengo. Es lo que quiero. No he negado en ningún momento que quiero jugar en los mejores equipos del mundo».

En la entrevista, el valenciano confesó que la decisión de su familia de dejarle marchar desde Paterna al Barça fue tan difícil que tiene claro que si la tuviera que repetir ahora, la situación sería muy distinta: «A día de hoy si mis padres pudieran volver atrás, nunca me hubiesen dejado ir a Barcelona. Como padres pierden mucho y el hijo también. Muchos momentos de ver crecer a tu hijo en el día a día. Para el jugador es cierto que cambias y maduras estando solo pero te pierdes mucho de tu familia y de tus amigos». Eso sí, dejó claro que a nivel personal y más teniendo en cuenta cómo le ha ido la carrera está «contento de cómo ha ido todo y de la decisión que tomé». Noticia relacionada Grimaldo y Gayà, los laterales de la selección criados en Paterna El 'peque', como conocen sus amigos a Alejandro en La Pobla de Vallbona, inició su trayectoria en el Valencia de la mano de Pepe Serer. «Jugaba con gente más grande que él, tanto de edad como de estatura, y de ahí el mote. Él era muy listo. De hecho, llevo muchos años en el mundo del fútbol y aquellos dos años fueron los mejores. Para mí es una alegría que lo convoque el seleccionador», afirmó el exjugador del Valencia en declaraciones a este periódico en noviembre de 2023, cuando llegó la primera convocatoria de Grimaldo con España.

