«Quizás el confidente de Tebas nunca existió. Su denuncia tiene fisuras» Los abogados defensores cuestionan el origen de la querella | La letrada de Ballesteros afirma que el dirigente de LaLiga buscaba «la promoción personal» y el juicio quedará hoy visto para sentencia ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Jueves, 17 octubre 2019, 23:52

Hoy, 46 días después del pistoletazo de salida, el histórico macrojuicio por presunto amaño quedará visto para sentencia. A las 9.30 horas están citados los exfutbolistas del Levante Javi Venta, Rubén Suárez y Manolo Reina, ya que son los únicos acusados que aún no han comparecido por el turno de última palabra. Ayer concluyó la fase de informes, cobrando especial protagonismo los expuestos por los letrados de Gustavo Munúa y Sergio Ballesteros. Nuevamente, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, estuvo en el punto de mira de los abogados defensores.

La letrada de Ballesteros cerró la fase de informes con un extenso análisis que giró alrededor del origen del procedimiento. Tebas declaró que, en diciembre de 2011, siete meses después del Levante-Zaragoza supuestamente amañado, se reunió con un cliente de su despacho de abogados que le confirmó el arreglo del encuentro. Según el dirigente de LaLiga, este confidente militaba en el equipo aragonés durante la temporada 2010-11, pero se resiste a desvelar su identidad por el secreto profesional.

«El confidente no sabemos si existe. La denuncia de Tebas bebió de una sola fuente: su afán desmedido de adquirir un protagonismo que le permitiera acceder a la presidencia de LaLiga. Con motivo de su promoción personal, interpuso la denuncia. La presenta en marzo de 2013 y, 45 días más tarde le hacen presidente de LaLiga. Si en lugar de Tebas hubiese ido otra persona a interponer la denuncia, su recorrido habría sido inexistente. Se prevalió de su cargo», apuntó la abogada del excapitán del Levante. En la misma línea se pronunció el letrado de Manolo Reina y Miquel Robusté: «La denuncia de Tebas tiene muchas fisuras e incongruencias. No se sabe quién es el confidente fantasma. Quizás nunca existió. O quizás no era jugador del Zaragoza».

La abogada de Ballesteros retrocedió aún más en el tiempo: «Días antes del partido, Tebas recibe una llamada de Lendoiro –entonces presidente del Deportivo– para avisarle del amaño. ¿Por qué no impugnaron el acta del partido? No hizo nada hasta dos años más tarde. Es una situación rocambolesca. Toda la acusación se ha sustentado en rumores, en runrún. Esto es un chiste. La justicia no puede sustentarse en habladurías».

Tanto el fiscal como Tebas insistieron en la influencia de Ballesteros dentro del vestuario azulgrana. «Era un miembro más de la plantilla. Era uno de los cuatro capitanes», replicó ayer la abogada.

Otro de los pesos pesados de aquel equipo, Munúa, cobró protagonismo durante el encuentro. Su letrado, Mariano Bo, incidió en su actuación: «Hizo un partidazo. El partido de su vida. Fue el mejor. Se hinchó a parar. Se dejó la piel en el campo». Además, considera que el procedimiento carece de fundamento: «Se ha celebrado un juicio que no debería celebrarse. Las acusaciones no tienen indicios. Mienten como bellacos. Hay alternativas para explicarlo mucho más creíbles que el amaño. El dinero no salió del Zaragoza y lo tengo clarísimo».

Por su parte, la abogada de Javi Venta, Rubén Suárez y Rafa Jordà afirmó que el informe de la Agencia Tributaria sobre los movimientos bancarios de los exfutbolistas del Levante está «hecho a medida» para la acusación. Precisamente, tanto el exdelantero granota como Robusté y Stuani optaron por desplazarse ayer a Valencia con motivo del turno de última palabra. Y es que residen en Cataluña, donde se ha convocado una huelga general para hoy.

Ninguno de los acusados que asistieron ayer hizo uso de su derecho a la última palabra salvo Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente y consejero delegado del Zaragoza, y Antonio Doblas, exportero del conjunto maño. Hoy, a la espera de la sentencia, quedará zanjado un juicio que ya ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol español.