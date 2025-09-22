Así queda el ranking del Balón de Oro 2025: chirría mucho el puesto de Pedri y Fabián Lamine Yamal y Dembele, máximos favoritos

Llegó el gran día. Este lunes 22 de septiembre se da a conocer quién es el ganador del Balón de Oro 2025, con Dembele y Lamine Yamal como grandes favoritos. A lo largo de la tarde se ha ido desvelando el puesto de cada uno de los 30 futbolistas seleccionados. En esa clasificación ha chirriado la posición de dos jugadores españoles que han hecho una temporada excepcional: Pedri y Fabián.

En el caso del canario, es indiscutiblemente uno de los mejores mediocentros de la actualidad. Dirige el juego del Barcelona pero aún así ha finalizado en undécima posición. Todavía más abajo ha quedado Fabián, campeón de Champions League siendo pieza clave en el Paris Saint Germain. El centrocampista ha terminado el 24º.

Estos son los puestos que ya se conocen:

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Désiré Doué

15. Viktor Gyökeres

16. Vinícius Júnior

17. Rober Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martínez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

