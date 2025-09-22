Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16
Pedri, en el partido de este domingo ante el Getafe. EP

Así queda el ranking del Balón de Oro 2025: chirría mucho el puesto de Pedri y Fabián

Lamine Yamal y Dembele, máximos favoritos

J.Zarco

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:48

Llegó el gran día. Este lunes 22 de septiembre se da a conocer quién es el ganador del Balón de Oro 2025, con Dembele y Lamine Yamal como grandes favoritos. A lo largo de la tarde se ha ido desvelando el puesto de cada uno de los 30 futbolistas seleccionados. En esa clasificación ha chirriado la posición de dos jugadores españoles que han hecho una temporada excepcional: Pedri y Fabián.

En el caso del canario, es indiscutiblemente uno de los mejores mediocentros de la actualidad. Dirige el juego del Barcelona pero aún así ha finalizado en undécima posición. Todavía más abajo ha quedado Fabián, campeón de Champions League siendo pieza clave en el Paris Saint Germain. El centrocampista ha terminado el 24º.

Estos son los puestos que ya se conocen:

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Désiré Doué

15. Viktor Gyökeres

16. Vinícius Júnior

17. Rober Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martínez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo en la provincia de Valencia se salda con cerca de 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así queda el ranking del Balón de Oro 2025: chirría mucho el puesto de Pedri y Fabián

Así queda el ranking del Balón de Oro 2025: chirría mucho el puesto de Pedri y Fabián