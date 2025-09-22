Así queda el ranking del Balón de Oro 2025: chirría mucho el puesto de Pedri y Fabián
Lamine Yamal y Dembele, máximos favoritos
J.Zarco
Valencia
Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:48
Llegó el gran día. Este lunes 22 de septiembre se da a conocer quién es el ganador del Balón de Oro 2025, con Dembele y Lamine Yamal como grandes favoritos. A lo largo de la tarde se ha ido desvelando el puesto de cada uno de los 30 futbolistas seleccionados. En esa clasificación ha chirriado la posición de dos jugadores españoles que han hecho una temporada excepcional: Pedri y Fabián.
En el caso del canario, es indiscutiblemente uno de los mejores mediocentros de la actualidad. Dirige el juego del Barcelona pero aún así ha finalizado en undécima posición. Todavía más abajo ha quedado Fabián, campeón de Champions League siendo pieza clave en el Paris Saint Germain. El centrocampista ha terminado el 24º.
Estos son los puestos que ya se conocen:
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Désiré Doué
15. Viktor Gyökeres
16. Vinícius Júnior
17. Rober Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martínez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
