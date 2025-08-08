Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cesc Fàbregas, entrenador del Como EP

El Como, nuevo rico de Italia y próximo destino de Morata

El equipo de Cesc Fàbregas, rival del Barça en el Gamper, han gastado más de 100 millones de euros en fichajes este verano, solo superado por la Juventus

Daniel Panero

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:43

El Barcelona se presentará ante su público este domingo en el coqueto estadio Johan Cruyff y lo hará en un partido en el que muchos ... focos estarán también puestos en el rival. El Como, próximo destino de Álvaro Morata, que llegará con 32 años y cedido por el Milan, con opción de compra obligatoria, es el nuevo rico del fútbol italiano, un equipo que hasta hace muy poco estaba en categorías más modestas y que ahora ha pasado a ser uno de los grandes agitadores de los mercados de fichajes. Más de 100 millones gastado la entidad del norte de Italia en reforzar el proyecto que comanda Cesc Fàbregas, toda una inyección económica que tendrá primera prueba de fuego contra el conjunto que dirige Hansi Flick.

