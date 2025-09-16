Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado actual del camp de fútbol 'El Terrer', de Paiporta. Ajuntament Paiporta

Los niños de Paiporta y Alfafar afectados por la dana viajarán a Madrid para jugar la Redpiso Cup

El próximo 27 de septiembre participarán en el torneo amistoso de fútbol 7 para jóvenes de entre 6 y 10 años

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:55

Los equipos del E1 Paiporta y la UD Alfafar, afectados hace casi un año por la dana, han sido invitados para competir y reencontrarse ... con otros niños en la Redpiso Cup, un torneo que se disputará el próximo 27 de septiembre en los Campos de Fútbol Ernesto Cotorruelo de Madrid. La quinta edición de este certamen reunirá a más de 1.000 niños de entre 6 y 10 años para disputar encuentros de fútbol 7, y los representantes valencianos podrán recuperar la ilusión y la oportunidad de jugar después de que sus campos quedaran destruidos por las inundaciones. Hasta el exfutbolista uruguayo Diego Forlán se ha sumado a impulsar esta causa en un vídeo.

