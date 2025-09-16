Los niños de Paiporta y Alfafar afectados por la dana viajarán a Madrid para jugar la Redpiso Cup

Los equipos del E1 Paiporta y la UD Alfafar, afectados hace casi un año por la dana, han sido invitados para competir y reencontrarse ... con otros niños en la Redpiso Cup, un torneo que se disputará el próximo 27 de septiembre en los Campos de Fútbol Ernesto Cotorruelo de Madrid. La quinta edición de este certamen reunirá a más de 1.000 niños de entre 6 y 10 años para disputar encuentros de fútbol 7, y los representantes valencianos podrán recuperar la ilusión y la oportunidad de jugar después de que sus campos quedaran destruidos por las inundaciones. Hasta el exfutbolista uruguayo Diego Forlán se ha sumado a impulsar esta causa en un vídeo.

Y es que hace apenas un año, los niños de Paiporta y Alfafar vieron cómo la dana arrasaba con sus campos y espacios deportivos, dejándolos sin lugar para hacer lo que más les gusta: entrenar y jugar. Por ello, este próximo sábado 27 de septiembre, más de 60 de esos pequeños futbolistas subirán a los autobuses rumbo a Madrid, donde se reencontrarán con otros niños y volverán a sentir la emoción de competir en equipo en la quinta edición de la Redpiso Cup, el torneo amistoso de fútbol 7 que reúne a los más pequeños en las categorías prebenjamín y benjamín.

«Tras no poder usar nuestro campo por los estragos de la dana durante la temporada pasada, nuestros niños llegan a la Redpiso Cup con una enorme ilusión y ganas de pasarlo bien, listos para disfrutar esta experiencia que será algo inolvidable», cuenta Yolanda, presidenta del E1 Paiporta. El campeonato, que se celebrará en los Campos de Fútbol Ernesto Cotorruelo, contará con más de un millar de niños y equipos de toda España, incluidos Real Madrid, Rayo Vallecano o la Toni Kroos Academy. La participación de los equipos afectados por la dana añade un valor especial al evento, transformando la jornada en un símbolo de superación, solidaridad y esperanza a través del deporte.

Redpiso, junto con el club Adepo Palomeras, han hecho posible que estos niños tengan su día de fútbol y diversión, recordando que la solidaridad y el esfuerzo compartido pueden devolver la ilusión incluso tras los momentos más difíciles. «Este torneo es mucho más que un evento deportivo. Es un honor poder invitar a los pequeños futbolistas de Paiporta y Alfafar, porque queremos que recuperen la sonrisa, que sigan aprendiendo valores y que entiendan que juntos podemos superar cualquier adversidad. Es un gol de todos a la dana», asegura Luis Miguel Fernández, responsable de marketing del Grupo Redpiso.