Manor Solomon, nuevo fichaje del Villarreal, no juega contra la Juventus por motivos religiosos

El Villarreal se enfrenta este miércoles a la Juventus en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Tras caer derrotado ante el Tottenham, este choque se antoja vital para los castellonenses. El submarino amarillo recibe a las 21.00 horas en La Cerámica al conjunto italiano. La Vecchia Signora marcha cuarta en la Serie A. El equipo de Turín ha revivido de la mano de Igor Tudor. No será un rival fácil para los de Marcelino García Toral. Además, el técnico asturiano cuenta con la baja de uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha dado las últimas semanas. Se trata del extremo israelí Manor Solomon.

Desde su llegada este verano como cedido precisamente del Tottenham, el atacante ha jugado tres encuentros y ha registrado un gol y una asistencia. El motivo de su ausencia esta noche no es común. Solomon es judío y hoy es el Yom Kipur, el Día de la Expiación. Es la fiesta más importante del año judío y este 2025 se celebra en la noche del 1 al 2 de octubre.

Su celebración consiste en realizar un ayuno total de 25 horas de duración. Su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño o cualquier tipo de limpieza corporal, la utilización de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos en el cuerpo y las relaciones conyugales están prohibidos. Ha sido el propio extremo que

Otros jugadores en el fútbol español ya causaron baja para sus equipos por este motivo. Weismann, delantero israelí que ha jugado para Valladolid y Granada, se perdió un partido contra el Celta de Vigo en 2020 cuando defendía los intereses del conjunto pucelano. Sin embargo, el primero en hacerlo fue Haim Revivo. En 1996, cuando militaba en el Celta, logró que se cambiaran los horarios de la Liga por esta festividad. El partido, que estaba previsto para las 22.00 horas, se retrasó hasta las 00.00 horas y pudo jugar. No será el caso de este partido de Champions League. El Villarreal tratará de ganar sin una de sus estrellas.

