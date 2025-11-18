El Málaga prescinde de un entrenador valenciano Sergio Pellicer, natural de Nules y artífice del último ascenso, ha sido destituido por la irregularidad de resultados con el conjunto que compite en La Rosaleda

Eric Martín Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 20:22

LaLiga Hypermotion es un continuo vaivén de emociones y nadie puede permanecer tranquilo. La igualdad es máxima y al igual que encadenar tres victorias te eleva a los puestos nobles, si la dinámica es negativa puede llevar a costarte el cargo. Eso mismo es lo que le ha sucedido a Sergio Pellicer, que se traduce en la nueva víctima de los banquillos.

El entrenador natural de Nules ha sido destituido de forma oficial esta misma tarde. Sergio Pellicer pone punto y final a su etapa con el Málaga. La derrota de anoche por la mínima contra la Cultural y Deportiva Leonesa, en un duelo que ya sabía de antemano que era una final particular para él, ha sido el culmen que ha precipitado este desenlace.

Con el conjunto boquerón todavía fuera de los puestos de descenso, la situación deportiva no daba lugar a más margen de error a estas alturas de la competición. En La Rosaleda son exigentes, la afición es de las más multitudinarias en casa, pero a domicilio el equipo apenas ha sumado tres puntos y les aleja de unas posiciones más altas a las que a priori aspira el Málaga.

De esta forma, el valenciano Sergio Pellicer se despide de una ciudad predilecta para él. En su etapa jugador, tras formarse en las categorías inferiores del Valencia CF, compitió en el curso 1995-96 con los colores blanquiazules. Sería ya en la campaña 2019-20 cuando se asentó en el banquillo malacitano y, a excepción de un año intermedio con el Fuenlabrada, había permanecido inamovible y como uno de los hombres de más confianza del club, al que logró devolver al fútbol profesional hace dos temporadas.

«Pellicer ha sido y es un ejemplo de humildad, trabajo y sentimiento de pertenencia. Bajo su dirección, además, debutaron más de una veintena de jugadores formados en La Academia MCF, muestra de su apuesta por el talento joven generado en una cantera blanquiazul donde despuntó como entrenador. Más allá de los resultados, Pellicer deja una huella imborrable en la historia reciente del Club y su amor incondicional por el escudo hacen de él 'uno de los nuestros'. El Málaga Club de Fútbol desea a Sergio Pellicer el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales. Gracias por tu compromiso, tu pasión y por haber representado con orgullo el sentimiento malaguista. Gracias y suerte, míster», dicta el comunicado oficial de la entidad, al que acompaña un emotivo vídeo del que se marcha siendo el segundo técnico con más partidos dirigidos en la historia del Málaga.