SEGUNDA B El Mestalla arranca con un tropiezo en casa ante el Lleida El conjunto de Chema Sanz, de menos a más, recorta distancias tras el descanso y reclama un gol que no sube al marcador R. D. VALENCIA. Lunes, 26 agosto 2019, 00:14

El Mestalla transmitió unas sensaciones que no se vieron reflejadas en el resultado. Los de Chema Sanz arrancaron la temporada con una derrota por 1-2 ante el Lleida Esportiu, ya que la gran segunda parte que protagonizaron no resultó suficiente para dar la vuelta al marcador. El filial valencianista dominó a su rival tras el descanso, pero le faltó acierto en los últimos metros. Además, el encuentro acabó con polémica. Los futbolistas blanquinegros protestaron al entender que el balón había entrado en la portería contraria. Sin embargo, el árbitro no vio gol y dio por finalizado el partido.

El duelo se decantó pronto del lado visitante. Corría el minuto 17 cuando el colegiado pitó penalti a favor del Lleida y su capitán, Marc, lo transformó en el primer tanto. Apenas dos minutos después, el Mestalla recibió otro duro golpe en forma de gol. Xemi puso el 0-2. Los de Chema Sanz trataron de sobreponerse acercándose con insistencia a la portería de Torres.

Con la reanudación, el Mestalla aprovechó la primera jugada para recortar distancias. Jordi Sánchez superó al guardameta del Lleida. A pesar de la presión del conjunto catalán, el filial blanquinegro buscó con ímpetu el segundo tanto. El delantero valencianista rozó el doblete, pero el balón se estrelló en el palo.

En los últimos minutos, el miniestadi Antonio Puchades se convirtió en una olla presión. El Mestalla rozó el empate y reclamó un gol que no subió al marcador. Pero la reacción blanquinegra no obtuvo premio.