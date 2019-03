Jornada 28 Zidane: «Lo que han hecho aquí los jugadores no se lo va a quitar nadie» Zidane, durante una acción del partido entre el Real Madrid y el Celta. / GABRIEL BOUYS (AFP( El técnico del Real Madrid se refirió con estas palabras a la vuelta a la titularidad de Keylor Navas, Marcelo e Isco tras la situación convulsa que vivieron con Solari, puntualizando que «quiero recuperar a todos los jugadores» NACHO CABALLERO Sábado, 16 marzo 2019, 20:18

El nuevo técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, comentó sobre su regreso al banquillo del equipo blanco, que culminó con victoria por 2-0 que «nosotros hemos creído en el partido y hemos conseguido los tres puntos. Eso es lo más importante que hay que sacar, sin valorar a cada uno».

El francés matizó que «hay que pensar en eso. La primera parte fue muy complicada y tuvimos dificultad por lo sucedido hace dos o tres semanas atrás. El público ha ayudado a los jugadores, y ellos han trabajado y jugado mejor en la segunda parte. Estoy contento por la victoria».

Zidane revolucionó el once de su homólogo anterior, Santiago Solari, y propuso en su primer partido tras su retorno al Santiago Bernabéu una alineación muy parecida a la usada en su primera etapa,con jugadores que habían perdido la titularidad bajo el mando del entrenador argentino: «Tengo que mirar lo que han hecho hasta ahora. Han hecho cosas buenas y sabemos donde están. Sabemos que cuando no hay trofeos es complicado, pero las ganas las han puesto. Además, el rival ha jugado bastante bien».

Concretamente se refería a Marcelo e Isco, cuyas puestas en escena eran previsibles según sus palabras en la rueda de prensa previa al encuentro. Aunque sí sorprendío con la vuelta de Keylor Navas como portero titular: «Keylor me gusta, pero el otro también. 'Tibu' ha demostrado que es un buen portero, pero quiero que Keylor se sienta importante, y no me voy a olvidar de lo que ha hecho. Ha jugado menos y tiene que jugar, lo mismo para Marcelo. No es quitar mérito a Reguilón o Courtois, o quien haya jugado en el sitio de Isco. Quiero recuperar a todos los jugadores, y lo que han hecho aquí no se lo va a quitar nadie. Estoy contento por los tres, y ahora tienen dos semanas para trabajar».

En lo referente a lo que resta de temporada con el equipo fuera de Champions y Copa del Rey, y con un distancia de la cabeza de la competición liguera muy lejana, Zidane remarcó sus palabras de la rueda de prensa previa a este partido, diciendo que «aquí no hay exámenes. Lo dije el otro día. Tenemos que acabar todos bien la temporada y luego veremos la próxima campaña lo que vamos a hacer».