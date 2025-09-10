Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ceballos maneja la pelota durante el entrenamiento de este miércoles. Real Madrid
Fútbol

Xabi Alonso moviliza a sus reservistas para una mili acelerada

El maratón de compromisos que afrontará el Real Madrid con la vuelta de la Champions ofrece espacio a la segunda unidad para ganarse la confianza del técnico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:03

Después de pasar una semana y media trabajando con un reducido número de efectivos a causa de los compromisos internacionales que afrontaron varias de las ... estrellas que tiene a su cargo, Xabi Alonso comenzó a recuperar este miércoles soldados con los que encarar las numerosas guerras que se le vienen encima al Real Madrid. Líder de la Liga con nueve puntos, los mismos que el Athletic, tras firmar un pleno de victorias en las tres primeras jornadas, el conjunto de Chamartín retomará el pulso por el campeonato visitando Anoeta el sábado para medirse a la Real Sociedad y el próximo martes tendrá su puesta de largo en la Champions, joya de la corona que los blancos aspiran a recuperar dos años después. El regreso del torneo estrella de clubes obligará a calibrar, más que nunca, los esfuerzos y ahí desempeñarán un papel clave los jugadores que hasta ahora han venido integrando el batallón de reservistas.

