Jornada 5 Plebiscito para Zidane en territorio hostil El técnico del Real Madrid visita al Sevilla con la obligación de ganar para no hacer más profundad la crisis en la que se ha instalado JAVIER VARELA Madrid Domingo, 22 septiembre 2019, 00:12

No muy lejos del Sánchez Pizjuán, en la Real Maestranza de Sevilla, hay una frase que se escucha entre los taurinos: 'Puerta grande o enfermería'. Con esa misma sensación llega el Real Madrid y Zinedine Zidane para medirse al Sevilla de Julen Lopetegui. Los malos resultados ligueros y la contundente derrota en el Parque de los Príncipes ante el PSG en la Liga de Campeones ha puesto en la picota al técnico francés. Los jugadores ya llevan en esa posición desde el pasado mes de marzo. El técnico blanco sabe que en el Real Madrid «cuando se pierde un partido hay que cambiarlo todo» y que el primero que queda en una posición de peligro es el entrenador: «No pienso en esto, solo en ganar el partido de mañana. Vosotros estáis ahí para hablar de esto y lo hacéis bien». Lo dice sabiendo que el nombre de Jose Mourinho sobrevuela el Santiago Bernabéu.

Y con este escenario, el Real Madrid llega al Sanchez Pizjuán. Un estadio donde lleva cuatro años perdiendo (no pasa desde 1958) y donde cayó derrotado en seis de los últimos siete partidos. La última derrota de los blancos en feudo madridista fue con Julen Lopetegui en el banquillo. Cosas del destino, el técnico vasco puede hacer más profunda la crisis del Real Madrid en caso de sumar una victoria que le permitiría terminar la jornada en lo más alto de la clasificación. Además, Los sevillistas siempre se crecen cuando les rinde visita el conjunto blanco, al que parecen tenerle cogida la medida.

La buena noticia para Zidane es que podrá contar con casi todos sus jugadores. En defensa recupera a Sergio Ramos, ausente en París por sanción, y que siempre vive de forma especial este partido ante el equipo que le vio nacer como futbolista. Luka Modric, que ayer se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros, podría volver al centro del campo junto a Kroos y Casemiro, aunque Fede Valverde, muy del agrado de Zidane, tiene muchas papeletas para ocupar el puesto del croata. Mientras, arriba repetirá con el triplete que jugó en París, formado por Bale, Hazard y Benzema, salvo que apueste por jugar con cuatro en el centro del campo y dejar fuera de inicio al belga, lejos todavía de su mejor momento de forma.

Más claro parece tenerlo Julen Lopetegui para conformar su equipo ante el Real Madrid. La idea del técnico es repetir el once que venció la pasada semana al Alavés en Vitoria con la única incógnita de si Chicharito -ex del Real Madrid- puede arrebatar el puesto en la delantera a De Jong. Además, mantendría a Óliver Torres en el once con el objetivo de liberar la banda de Sergio Reguilón, que por primera vez se medirá al equipo blanco que le cedió al Sevilla este verano. En el medio campo el timón es para Éver Banega, junto al brasileño Fernando y Joan Jordán, una de las sensaciones del inicio liguero.

Julen Lopetegui, respetuoso, pasó de puntillas por la situación que vive el técnico francés del Real Madrid. «Sobre la situación de Zidane, no voy a entrar. Tengo el máximo respeto por todos los rivales, y también por Zidane», subrayó el técnico del Sevilla siempre elegante. Sin embargo sí quiso apelar al Sánchez Pizjuán para que les ayude a conseguir el triunfo: «En este estadio todas son grandes noches, con un ambiente único, extraordinario, irrepetible, y eso nos da energía y fuerza».

Alineaciones probables

Sevilla: Vaclik, Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón, Joan Jordán, Fernando, Éver Banega, Óliver Torres, Ocampos, De Jong o Chicarito.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Hazard, Bale y Benzema.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21.00 h. – Movistar Partidazo