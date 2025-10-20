Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vinicius, durante el Getafe-Real Madrid celebrado el domingo. EP
Análisis

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

El brasileño revolucionó el partido del Real Madrid en Getafe como ya hiciera frente al Oviedo, pero provocó un nuevo incendio en el Coliseum antes de la Juventus y el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Vinicius vuelve a estar en boca de todos tras la apurada victoria que logró el Real Madrid el domingo en Getafe, la cual le ... permitirá llegar líder al clásico del Santiago Bernabéu. El brasileño, al que Xabi Alonso reservó de entrada pensando también en el duelo europeo con la Juventus del miércoles, entró en acción en el minuto 55 y su aparición, junto a la de Arda Güler, revolucionó el pleito en el Coliseum. Provocó la roja de Nyom que dejó al cuadro azulón con un futbolista menos justo antes de que Mbappé descerrajase a David Soria y también forzó la expulsión de Álex Sancris por doble amarilla que redujo aún más la capacidad de respuesta del bando local. Su impacto en el partido fue tan grande como el nuevo incendio que provocó a su paso un futbolista que no deja indiferente a nadie.

