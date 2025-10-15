Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Presidencia remite a Les Corts un listado de llamadas de Mazón la tarde de la dana
Arda Güler celebra un gol con el Real Madrid. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

El momento más dulce de Arda Güler

Autor de cuatro goles y siete asistencias en lo que va de curso con el Real Madrid y la selección turca, solo se ha quedado sin marcar o asistir en seis de los catorce partidos que ha disputado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Arda Güler atraviesa el momento más dulce de su carrera. Asentado como uno de los jefes dentro del centro del campo en el nuevo Real ... Madrid de Xabi Alonso y líder también de una selección turca que pelea, en el mismo grupo que España, por estar presente en el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el zurdo de Altindag se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  5. 5 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  8. 8 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  9. 9 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  10. 10 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El momento más dulce de Arda Güler

El momento más dulce de Arda Güler