Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts
Vinicius, en un lance del clásico. EP
Análisis

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

La encabritada salida del brasileño del clásico tensa aún más la relación con su club tras un duelo que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Vinicius vuelve a estar en el disparadero tras aportar la nota discordante en un clásico que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso ... . Mientras el estratega guipuzcoano obtenía su primera victoria de tronío desde que regresó a Chamartín como timonel del transatlántico blanco, el extremo brasileño elevaba el grado de intensidad de un pulso que le pone en la cuerda floja. El estruendoso desplante que hizo el '7' al ser sustituido en el minuto 72 de un partido en el que se estaba merendando a la defensa del Barça echa más leña a un incendio que amenaza con desbocarse, por más que Xabi Alonso tratase de rebajar las llamas al término de un pleito de altísimo voltaje en el que el fluminense, una vez más, fue ángel y demonio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  9. 9

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  10. 10

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja