Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal

Real Madrid y Barcelona se tenían ganas. Quizá fuera por los cuatros triunfos consecutivos de los azulgranas la pasada temporada o quizá fuera por las palabras de Lamine Yamal durante la semana, pero el caso es que blancos y culés acabaron disputando un encuentro en el que saltaron chispas durante noventa minutos y emborronaron un final de partido impropio de dos de los equipos más grandes del planeta fútbol.

Y es que ya desde antes de empezar el partido se notaba en el ambiente que no iba a ser un día más. El Santiago Bernabéu estaba hasta el gorro de ver a su equipo caer cuatro veces contra el Barcelona, llevarse cinco goles en el doble enfrentamiento contra el Arsenal de Champions, cuatro ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes o cinco más a manos del Atlético de Madrid recientemente. Eso no podía volver a suceder y por eso la afición blanca se echó a la calle, rugió desde las gradas, lució un precioso mosaico y apretó de lo lindo a un Barcelona que esta vez no pudo sentir la comodidad que si vivió el pasado año en Chamartín.

La afición blanca estuvo encendida y llevó en volandas a un Real Madrid que supo manejar durante muchos minutos toda esa frustración para llevar a cabo un partido de pierna fuerte en el que tenía mucho más que ganar que el Barcelona, mucho más acostumbrado a tener el control del juego y necesitar menos esos duelos físicos. En ese escenario, la tensión fue creciendo y se llegó a los últimos minutos con todo por decidir y con el fuego prácticamente prendido, esperando a que alguien detonara la bomba.

El problema es que sobre el césped había dos jugadores de mecha corta. Ya durante el partido hubo algún que otro lance entre Vinicius y Lamine Yamal que hacía pensar que la cosa se podía torcer. El brasileño le decía al culé «son todo pases atrás, solo pases atrás», una provocación que no hacía sino echar aún más leña a un fuego que ya estaba prendido durante la semana por las palabras de Lamine. Todo saltó por los aires, no obstante, con la expulsión por doble amarilla de Pedri en los últimos minutos y el pitido final.

Vinicius se dirigió al banquillo del Barcelona para celebrar el triunfo y los integrantes de este saltaron para participar en una tangana en la que todos creían tener razón y en la que el espectáculo se iba a acabar resintiendo. El futbolista brasileño del Real Madrid estuvo en su salsa y no dudó en encararse con Lamine Yamal para recriminarle las palabras del jugador del Barça en la Kings League.

Fue el principio de una disputa colectiva en la que el culé le citó para verse en la calle después del partido, una ofensa que Vinicius hubiera estado encantado de aceptar. Esto no ocurrió, única y exclusivamente, por la serenidad de jugadores como Frenkie de Jong o Tchouaméni y también por la participación de Xabi Alonso, que finalmente logró apartar a sus jugadores para que celebraran el triunfo sobre el césped. Fue el final de un lío tremendo que puede traer cola y que puede ser tan solo el primer capítulo de una nueva era de la crispación.