Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de las estrellas más rutilantes de la Liga. Manuel Gómez
Liga 2025-26

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

El duelo está servido entre la joya de la corona azulgrana y el francés, llamado a abanderar el Real Madrid de los próximos años

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:04

Otro verano más las cifras de inversión de los clubes de la Liga languidecen en comparación con el músculo financiero de la rica Premier League ... inglesa o nuevos focos de atracción económica para el fútbol mundial como Arabia Saudí. El campeonato español, lejos del lujo y la exuberancia de otros tiempos en materia de fichajes, tiene en casa sus nombres más rutilantes, que por otra parte están llamados a heredar históricas rivalidades como la que protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no hace tanto tiempo.

