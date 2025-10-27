Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts
Lamine Yamal hace un gesto de preocupación ante el Real Madrid. Reuters

Lamine Yamal, ante el primer reseteo clave de su carrera

En el foco del clásico, el joven astro del Barça se expone a arriesgar su meteórica trayectoria si no cambia ciertas actitudes y la mala influencia de su entorno

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:05

Comenta

A sus 18 años, Lamine Yamal está obligado a realizar ya el primer reseteo de su fulgurante carrera si no quiere ponerla en riesgo, perjudicar ... a su club, también a la selección española, y extramotivar a sus rivales, tal y como sucedió en el Real Madrid. Fatal asesorado, el astro del Barça quizá no ha entendido aún que cualquier cosa que diga o realice va a tener repercusión mundial. Y más si lo hace en vísperas de un clásico en el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  9. 9

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  10. 10

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lamine Yamal, ante el primer reseteo clave de su carrera

Lamine Yamal, ante el primer reseteo clave de su carrera