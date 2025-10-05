Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vinicius celebra uno de sus tantos ante el Villareal. Reuters
Análisis

Vinicius recupera la sonrisa al tiempo que indigna a los rivales

El brasileño, decisivo con su doblete y su teatro frente al Villarreal, ya suma cinco goles, cuatro asistencias y tres partidos sin ser sustituido en Liga

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:23

«Me gusta ver a Vini así, sonriendo». Superado el peligro del Villarreal con una victoria clave, pero muy polémica y no muy convincente, Xabi ... Alonso destacó la importancia de recuperar una buena versión del brasileño, determinante ante el Submarino Amarillo con su doblete, el penalti buscado ante un ingenuo Rafa Marín y un árbitro condescendiente y otra acción aún más teatral en la que engañó a Cuadra Fernández y provocó la segunda amarilla a Mouriño y su expulsión.

