La Liga El fútbol español, expectante tras la amenaza de huelga La junta de la AFE, en su comparecencia ante los medios del miércoles / EFE Clubes y entrenadores desean que no sea necesario alcanzar una medida tan drástica, algo que tampoco desean los capitanes del sindicato de futbolistas RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 24 agosto 2018, 00:32

«Este es un problema que se ha planteado ahora, va a haber negociaciones y creo que como la gente del fútbol es seria y disciplinada se hará lo que se tenga que hacer pero imagino que todo tendrá un final feliz», vaticina Enrique Cerezo sobre la reacción de los futbolistas al acuerdo entre LaLiga y la multinacional Relevant que incluye disputar un partido de la primera división en Estados Unidos como parte del desarrollo de este deporte en Estados Unidos y Canadá esta misma campaña. «Estamos todos unidos (los jugadores), la unión hace la fuerza y como nuestro presidente (David Aganzo) ha dicho, estamos en el mismo camino todos, en un camino que es lo que nosotros queremos y lo que creo que nos corresponde y es lo mejor para el fútbol», confesó Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona y vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la AFE.

El miércoles Aganzo aseguró en rueda de prensa que los futbolistas llegarán «hasta el final», si LaLiga, a la que acusan de tomar «decisiones unilaterales», no toma en serio sus preocupaciones e incluso no descartarían una huelga, algo que sorprendió a varios de los capitanes presentes en la reunión previa a la comparecencia ya que no se llegó a votar de manera expresa un apoyo al paro.

La Liga, a la espera para solucionar el partido de 380 de Liga en suelo extranjero La Liga está a la espera de mantener una reunión con AFE en la que tiene previsto recordar que sólo está previsto que uno de los 380 partidos de la temporada de LaLiga Santander se juegue en Estados Unidos. Para este partido, LaLiga avisa que «tendrá en cuenta lo mejor para los clubes, los jugadores, los aficionados y todas las demás partes interesadas. Estamos trabajando para que todos los involucrados puedan disfrutar de esta experiencia. Queremos que la industria del fútbol siga creciendo», recuerdan.

A José Guirao, ministro de Cultura y Deporte desde hace dos meses y medio, la postura de la AFE le pilló a pie cambiado. «No sé cómo ha pasado esto. Ayer dije, antes de que los futbolistas se reuniesen, que a priori no me parecía mal lo de jugar en Estados Unidos. Estoy todavía aplicándome. La imagen como país que tenemos se construye en gran parte por el fútbol profesional. Cuando uno viaja fuera, lo que se conoce es a nuestros deportistas, equipos… Pero si esto entra en conflicto con los abonados y los futbolistas… Hay que respetar el criterio de los profesionales. Desconozco la génesis del asunto y si había habido conversaciones. Tienen que hablar ellos y que intenten llegar a un acuerdo», apuntó a 'El Món' de RAC-1 .

Hay que recordar que el acuerdo alcanzado por Tebas implica la creación de LaLiga North América, una filial conjunta a quince años y participada al cincuenta por ciento por ambas partes, ya que dicha filial será la representante exclusiva de LaLiga en Estados Unidos y Canadá para todo el desarrollo del negocio y enfocará sus esfuerzos en promover la cultura del fútbol en ambos territorios. Varios de los clubes han mostrado, en privado, su rechazo a la medida y Cerezo se desmarcó de la iniciativa. «Siempre se ha hablado de este tema con Madrid y Barcelona, el Atlético no está en esta lío», afirmó el mandatario rojiblanco a Cuatro aunque Tebas ya ha dejado claro que el clásico de Liga «es inviable».

Compensar al abonado

No parece probable que vaya a cesar la polémica suscitada por la decisión de LaLiga de jugar algún partido de la competición en Estados Unidos. «Lo de ir a jugar a Estados Unidos no lo veo muy bien, sobre todo por la gente y por la afición, veo un poco raro que se pueda jugar fuera de nuestro país», apuntó Manu Trigueros, del Villarreal, que piensa en su afición y como se podría compensar a la gente que tiene el abono y al que dificilmente se le va a poder convencer en que su club va a poder conseguir patrocinadores o crecer en aficionados más allá de su ámbito local.

Hay alguno incluso que pese a ser «un romántico y un clásico» que prefiere «jugar la liga española en España», como el técnico del Valladolid Sergio González, entienden la necesidad de «evolucionar y modernizarse» pero siempre que se cuente «con el beneplácito de los jugadores» y siempre que suponga «algo positivo para todos». Su presidente, Carlos Suárez, es uno de los defensores de la iniciativa ya que cree que «se ha hecho en otros sitios y ha funcionado. Para el proceso de expansión que estamos haciendo y recortarle terreno a la Premier está bien. Coordinándolo todo bien puede ser una cosa muy buena», dijo reconociendo que ni siquiera hubo «una consulta como tal a los clubes», aunque «todo el mundo sabía que la Liga tenía esta idea».

El entrenador pucelano considera que «si jugar fuera es bueno para los futbolistas y éstos y la afición van de la mano en este aspecto», este tipo de medidas pueden ser «bienvenidas. A bote pronto, es chocante, pero también lo era hasta hace poco jugar tantos partidos en diferentes horarios, y se ha asumido. Lo importante es que todos vayan de la mano y que estén conformes con la situación y la solución que se cree».

Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, explicó pese a no estar «empapado del asunto» que «lo más importante o lo que yo presiento es que los futbolistas están reclamando sentarse en la mesa como una parte importante de este hermoso deporte. Es verdad que el negocio nos ha permitido un montón de cosas a todos y también hay una parte que cuidar. Todos queremos el equilibrio entre todas las patas de la mesa. Todo el mundo quiere cobrar más, tenemos mejores contratos y a veces los que manejan los derechos televisivos se tienen que mover. Hoy en día y en esas cosas nosotros tenemos prácticamente que obedecer a lo que mandan en calendario y las televisiones pero para eso existen los representantes de LaLiga. Los jugadores están pidiendo ser escuchados, nada más», indicó.

Su colega más cercano, José Bordalás, técnico del Getafe, explicó que no ha «hablado con los jugadores de este tema» porque están «tan centrados en el partido del Eibar que no he tenido ni un minuto para abordar ese tema. Sé que entre ellos se han reunido y han hablado», concluyó.