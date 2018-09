Jornada 3 La fortaleza local del Alavés pone a prueba el buen arranque del Espanyol El técnico del Espanyol dando instrucciones en el Espanyol-Valencia / EFE Mendizorrotza será el fortín de un Alavés que busca frenar el gran arranque liguero del Espanyol, lanzado tras empatar contra el Celta y vencer al Valencia EFE Vitoria/Barcelona Domingo, 2 septiembre 2018, 01:31

La fortaleza local del Deportivo Alavés pondrá a prueba mañana el buen arranque del RCD Espanyol que no ha perdido en las dos primeras jornadas de LaLiga Santander.

Los albiazules repiten duelo en Mendizorroza donde la semana pasada arrancaron un valioso empate ante el Real Betis y demostraron su capacidad en la presión defensiva y la verticalidad en sus ataques, apoyados por un público fiel que les acompañará de nuevo en la tercera jornada del campeonato, en la que los vascos buscarán su primera victoria del curso.

Abelardo Fernández no podrá contar con los lesionados Rodrigo Ely y Tomás Pina, ni con el serbio Darko Brasanac, incorporado horas antes del cierre de mercado.

En cambio, el técnico asturiano podrá dar la alternativa al delantero argentino Jonathan Calleri, después de ejercitarse junto a sus nuevos compañeros durante una semana.

El once del 'Pitu' no diferirá mucho del último duelo para intentar lograr el primer triunfo de la campaña ante el plantel periquito, al que no se le da bien el estadio vitoriano, donde sólo ha vencido en una ocasión en Primera División.

El Espanyol llega lanzado después de vencer al Valencia en el RCDE Stadium, un triunfo que ilusionó a la afición y dio confianza y fuerza al vestuario, tal como explican los jugadores, aunque lo hará con los pies en el suelo y advertido del fútbol directo del rival.

El choque contra el Valencia dejó claro el potencial del cuadro del entrenador Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. De todos modos, los catalanes saben que esto acaba de empezar y que Mendizorroza no regala nada: el Espanyol sólo ha ganado una vez en este escenario, en la campaña 2016-17. El resto, cuatro empates y ocho derrotas.

Rubi apostó por un once claramente ofensivo en la anterior jornada de LaLiga y nada hace pensar que podría modificar su planteamiento. El once inicial se prevé muy similar. Además, el técnico tiene a todos sus jugadores disponibles.

El cuerpo técnico del Espanyol ha trabajado durante la semana cómo contrarrestar el fútbol directo del Alavés. El conjunto vasco, en estas dos primeras jornadas de la competición, no ha estrenado su cuenta realizadora: perdió contra el Barcelona (3-0) y empató frente al Betis (0-0). Los pericos esperan mantener su meta a cero.

Una vez cerrado el mercado de fichajes de verano, el bloque blanquiazul pasa página y mantiene su atención en lo puramente deportivo. Rubi ya aseguró que, sucediera lo que sucediera, estaba tranquilo con la plantilla. No hay distracciones para un equipo que, pese a exhibir un discurso prudente y comedido, no se pone techo.

- Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Maripán, Laguardia, Adrián Marín o Duarte; Ibai Gómez, Manu García, Wakaso, Jony; Guidetti y Sobrino.

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Mario Hermoso, Dídac; Marc Roca, Darder, Granero; Baptistao, Sergio García y Borja Iglesias.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 16: 15 horas.

TV: beIN La Liga