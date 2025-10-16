Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
Robert Lewandowski, durante un partido con Polonia. Afp
Fútbol

El Barça y Lewandowski se alejan

En el club culé no entienden que forzara para jugar con Polonia pese a tener molestias y congelan su renovación

Daniel Panero

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:05

Comenta

La relación del Barcelona y Robert Lewandowski no pasa por su mejor momento. Pese a que la temporada pasada el punta polaco firmó un gran ... curso, con 42 goles incluidos entre todas las competiciones, lo cierto es que en la planta noble del club culé andan con la mosca detrás de la oreja después de que el jugador forzara para estar con su selección pese a tener molestias. Lewandowski ha vuelto lesionado y eso complica aún más una renovación que se ha congelado a la espera de nuevos acontecimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Barça y Lewandowski se alejan

El Barça y Lewandowski se alejan