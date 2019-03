Polémica La UEFA explica por qué no se anuló el gol de Tadic al Real Madrid La acción que derivó en el gol de Tadic. / UEFA Subraya que no había «evidencia concluyente» de que el balón que rebañó Mazraoui hubiese «salido completamente del terreno de juego» ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 8 marzo 2019, 13:19

Al igual que hiciera con los partidos de ida, la UEFA ha aclarado una serie de decisiones arbitrales en los encuentros de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, incluida la razón por la que se dio validez al gol de Dusan Tadic que supuso el 0-3 en el Real Madrid-Ajax que acogió el Santiago Bernabéu el martes y que terminó con la eliminación de los blancos de las máxima competición continental.

Un tanto que llegó precedido de un presunto fuera de banda que ni el árbitro alemán Felix Brych ni desde el VAR consideraron tal pese a que los futbolistas del Real Madrid reclamaron que se anulase la jugada.

«No hubo evidencia concluyente de si el balón había salido completamente del terreno de juego después de que el VAR analizase cuidadosamente vídeos e imágenes desde todos los ángulos», precisa la UEFA en un comunicado difundido este viernes. «El asistente del árbitro, que estaba perfectamente posicionado, también confirmó que el balón no había cruzado por completo la línea de banda. Por lo que no se requirió una revisión en el terreno de juego. En consecuencia, el árbitro estuvo correcto al no intervenir y dio validez al gol», continúa la nota del organismo rector del fútbol europeo.

Se había cumplido el minuto 62 de partido cuando el lateral derecho del Ajax, Mazraoui, se lanzó al suelo para evitar que el cuero saliese ante la presión de Sergio Reguilón. El marroquí rebañó la bola, que le llegó a Ziyech. Abrió el zurdo para Tagliafico y el argentino encontró a Van de Beek, que a su vez se asoció con Tadic para que el serbio pusiese el esférico en la escuadra de la portería que defendía Courtois.

El penalti de Kimpembe

La UEFA se ha referido también en su comunicado a acciones controvertidas en otros dos encuentros de vuelta de octavos de la Liga de Campeones: el Oporto-Roma y el París Saint-Germain-Manchester United.

Respecto al penalti que se decretó en favor del Oporto en el minuto 116 del partido disputado en Do Dragao y que convirtió Alex Telles para darle el paso al conjunto luso, la UEFA señala lo siguiente: «El VAR, después de revisar el fuera de juego, en el que se confirmó que el atacante estaba en posición legal, preguntó al árbitro si había visto una infracción cometida por el defensa de la AS Roma. El árbitro confirmó que no estaba al tanto de ninguna infracción durante la jugada en directo y pidió que le prepararan imágenes que le permitieran realizar una revisión en el terreno de juego (incidente grave inadvertido). La revisión convenció al árbitro de que debía señalarse penalti por esa infracción».

Sobre ese mismo encuentro se refiere la UEFA a otra acción en el minuto 121. «El árbitro estaba cerca de la acción y él mismo vio un potencial incidente en la jugada en directo, juzgando que no hubo falta. Sin embargo, el árbitro decidió aguantar la jugada para dar más tiempo al VAR a revisar los diferentes ángulos de cámara disponibles. Se realizó una revisión del VAR y revisaron cuidadosamente varias imágenes, pero el VAR no encontró ninguna evidencia clara. El árbitro fue informado que la revisión del VAR no había detectado un error claro y obvio, por lo que no hubo espacio para una intervención del VAR y una revisión en el terreno de juego»

Habla por último del penalti por mano de Kimpembe en el duelo que midió al París Saint-Germain con el Manchester United en el Parque de los Príncipes. «El VAR, después de la revisión desde distintos ángulos disponibles, recomendó al árbitro una revisión en el terreno de juego después de un incidente dentro del área. Dado que el árbitro no reconoció con claridad el incidente durante la jugada en directo (referenciado como un incidente grave inadvertido en el protocolo VAR), se realizó una revisión en el terreno de juego. Tras esta revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia recorrida por el balón no era corta, por lo que no inesperada. El brazo del defensa no estaba pegado al cuerpo, lo que hizo que el cuerpo del defensa fuera más grande y que el balón no fuera en dirección a la portería. Por lo tanto, el árbitro decretó penalti». Rashford materializó la pena máxima y dio con ello el pase a los 'red devils' a cuartos de final.

Recuerda por último la UEFA que «todas las decisiones mencionadas con anterioridad se tomaron en total conformidad con el protocolo VAR».

No es la primera vez que la UEFA aclara las decisiones adoptadas en la Liga de Campeones desde la instauración del VAR. Ya lo hizo con el polémico gol anulado a Tagliafico en el Ajax-Real Madrid que concluyó con triunfo de los blancos por 1-2 en el Johan Cruyff ArenA. La explicación de lo sucedido en aquel partido no sentó bien en Holanda, ya que reclamaban que se detallase asimismo por qué no se señaló falta de Lucas Vázquez en la jugada que terminó con el gol de Marco Asensio.