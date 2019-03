Reacciones Solari: «Yo no he venido aquí para rendirme» «Entrar en detalle para valorar el partido es complicado, porque han pasado muchísimas cosas», lamentó el entrenador argentino tras la debacle ante el Ajax AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 6 marzo 2019, 00:27

«Yo no he venido aquí en un momento tan difícil del club (tras la destitución de Julen Lopetegui) para rendirme», respondió Santiago Solari cuando se le preguntó si se planteaba dimitir, mientras que cuando se le cuestionó si entendería una destitución inmediata zanjó: «Esas no son valoraciones que deba hacer yo». Con gesto muy serio y con pocas ganas de hablar, el técnico argentino llegó a comentar que «entrar en detalle para valorar el partido es complicado, porque han pasado muchísimas cosas».

«Ha pasado de todo: los cambios (por las lesiones de Lucas Vázquez y Vinicius), los palos (de Varane y Bale), la ocasiones falladas, el acierto de ellos, el VAR... Infinidad de cosas que tenéis más tiempo para valorar vosotros», enumeró Solari ante los periodistas. «Esas valoraciones las tenéis que hacer vosotros», insistió cuando se le preguntó si coincidía en el «fin de ciclo» del Real Madrid. «Lo nuestro es trabajar lo mejor posible y esforzarnos», añadió.

La misma reclamación hizo a la prensa cuando se le recordaron las cuatro derrotas consecutivas en el Bernabéu y se le pidió que valorase su rendimiento como entrenador del Real Madrid. «Vosotros tenéis que hacer valoraciones. Yo estoy aquí para trabajar y los jugadores para hacerlo lo mejor posible y venir de vuelta a trabajar mañana para ser mejores que ayer», aseguró quien admitió que en el vestuario estaban «tristes» y «dolidos».

«El Real Madrid es más grande que todos los presentes y siempre vuelve, y vuelve más fuerte»

Respecto a las palabras de Dani Carvajal tras lo que calificó el lateral como «temporada de mierda», Solari quiso disculpar al canterano: «Las declaraciones en caliente, a pie de césped, son siempre complicadas. Dani tiene un gran carácter y se ha esforzado mucho y se le veía dolido, porque a nadie le gusta perder, y menos a un jugador de su carácter».

«La temporada continúa y sigue. Está la Liga. Hay una gran distancia, pero tenemos que asumirlo con profesionalismo. El Real Madrid es más grande que todos los presentes y siempre vuelve, y vuelve más fuerte», aventuró el todavía entrenador del conjunto blanco.

Solari pidió calma para lo que está por venir. «Tenemos que tener la máxima tranquilidad en este momento que estamos viviendo hoy, porque el Real Madrid, que es más grande que todos nosotros, siempre vuelve« dijo a los micrófonos de Movistar+ y no ocultó que «todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Puede ser que todo puede entenderse en la semana, que ha sido muy delicada. Lo sentimos por nuestra afición, que ha apoyado al equipo en un momento muy complicado. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no nos alcanzó».

«Por supuesto, hemos echado de menos a Sergio Ramos. Nos hubiera gustado tenerlo con nosotros»

Solari no oculta que «la temporada es difícil, pero estamos para ponerle el corazón y el carácter a los momentos difíciles. Te hablo por mí, pero estos jugadores que han ganado tanto te podrían decir lo mismo», dijo antes de explicar que esperó «a todos los jugadores (antes de que entrasen a vestuarios), porque son tres veces campeones de Europa. Este grupo de jugadores ha ganado cuatro veces en cinco años. Es un momento muy triste que pone en valor lo que han hecho anteriormente. Por supuesto, hemos echado de menos a Sergio Ramos. Nos hubiera gustado tenerlo con nosotros».