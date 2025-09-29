Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
Los jugadores del Atlético, tras su contundente victoria en el derbi. Javier Soriano / AFP
Jornada 2

El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi

Tras la derrota en Anfield, el Atlético necesita encarrilar su situación en la competición frente al conjunto alemán, tan goleador como propenso a encajar en partidos locos

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:47

El fútbol no da tregua, para lo malo y también para lo bueno. En plena dulce resaca del derbi, el Atlético vuelve a la realidad con su debut en casa en esta Champions, un duelo con miga por el rival, el Eintracht, un buen equipo de la siempre amenazante Bundesliga alemana, y también por la necesidad colchonera de sumar después de la derrota ante el Liverpool en Anfield.

Cualquier tropiezo contra el primer clasificado de la fase liga después de su goleada al Galatasaray (5-1) dificultaría seriamente el camino rojiblanco hacia la ronda eliminatoria, en una fase liga cuesta arriba con rivales por delante como el Arsenal, en la tercera jornada, o el Inter, en la quinta.

El Eintracht, cuarto clasificado en la Bundesliga con tres victorias y dos derrotas pese a la sensible salida de Hugo Ekitiké al Liverpool, suma 22 goles en seis partidos oficiales esta temporada. La capacidad realizadora es la cara positiva de una moneda con el correspondiente reverso de las dianas encajadas, hasta 14 en otros tantos encuentros. El 4-6 contra el Borussia Monchengladbach del pasado fin de semana condensa todas las virtudes y defectos del conjunto de Fráncfort.

Así las cosas, todo apunta a un duelo de ida y vuelta, instalado en la locura, como ya lo fueron para el Atlético el pequeño derbi intersemanal contra el Rayo (3-2) y el gran derbi del sábado frente al desarbolado Real Madrid (5-2), ambos con remontada incluida.

Pese al desgaste, la exigencia de la Champions, una competición sin mucho margen de error, obliga a Simeone a mantener un once reconocible. La entrada de Ruggeri en el lateral izquierdo, que desplazaría a Hancko al eje de la defensa; la dosificación de esfuerzos con el capitán Koke o la posible inclusión del recuperado Baena apuntan a novedades en la alineación inicial colchonera.

-Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Gallagher, Nico González, Baena y Julián Alvarez.

Eintracht: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Can Uzun, Larsson, Doan, Burkardt y Knauff.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Metropolitano.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  6. 6 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  7. 7 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  8. 8 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi

El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi