El Atlético aprende de sus enemigos y no se fía El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone. / AFP La Juventus mantiene la fe en una remontada que nunca antes logró y pese a que en tres de las cuatro últimas ediciones su sueño continental terminó ante un rival español RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 12 marzo 2019, 07:43

Diego Pablo Simeone siempre es cauto. No sólo por ser recordado por su mantra de pensar a corto plazo sino por respetar a sus rivales, ya desde su etapa de jugador. En sus experiencias en los banquillos, ya fuera en Argentina, España o Italia nunca mostró un exceso de confianza. Y menos en el país transalpino, donde su próximo rival domina el campeonato con autoridad en el último lustro. Ahora, pese a la ventaja lograda en el Metropolitano, sabe en que Turín «tocará sufrir» para lograr los cuartos de final de una 'orejona' que se resiste (las finales de 2014 y 2016 aún duelen) y cuya final este año se juega en su propio estadio el próximo 1 de junio. Y es que aunque en Champions sólo 19 veces de 186 un equipo perdió un 2-0 de renta y sólo 11 de los resultados que ha tenido en sus 417 partidos dirigidos con el Atlético le dejan fuera (otros 12 le llevarían a la prórroga), el Cholo sigue preocupado. Teme el inicio del encuentro. Aún no ha olvidado cómo la Juventus igualó un 0-3 en el Bernabéu la pasada campaña.

Además, la semana pasada pudo ver cómo dos de los favoritos, el Real Madrid y el PSG, malgastaban una ventaja muy favorable. Y eso que jugaban como locales. Por eso el técnico rotó ante el Leganés para tratar de llegar como su rival (que se impuso con su bloque B al Udinese) con algunos jugadores frescos (Morata descansó mientras que Griezmann o Saúl no completaron el duelo completo), consciente de que la baja por sanción de Diego Costa y Thomas Partey (además de las bajas de Filipe y Lucas) le modifica el plan de la ida en Madrid. Simeone intuye un partido en el que estará obligado a defender muy concentrado a un rival voraz y buscará la sentencia al contragolpe, en un duelo de alta tensión competitiva que se antoja similar al de Múnich en semifinales de 2016. «Todo el mundo sabe que será supercomplicado», advierte Saúl Ñíguez. Parece que el capitán Diego Godín podrá estar (sino lo hará Stefan Savic) y será Juanfran Torres el que ocupe el lateral izquierdo por las necesidades.

La Juventus por su parte vive el duelo con cierta angustia pese a que tiene su octavo título liguero ya encarrilado. Ve muy complicado clasificarse pese a que cuenta con Cristiano Ronaldo, ogro rojiblanco en su paso por España con 22 goles, ya que apostó por el portugués para volver a conseguir un título que se le resiste desde 1996 tras dos finales perdidas en los últimos años ante Barcelona (2015 en Berlín) y Real Madrid (2017 en Cardiff). «Todo el mundo sabe que el Atlético es un equipo fuerte, que defiende muy bien (Oblak lleva cinco partidos sin encajar). Tendremos que hacer todo lo posible para ganar. Contarán los pequeños detalles», dijo Cristiano, que como Mandzukic o Pjanic fueron reservados para la final anticipada. Bonucci iba a descansar pero tuvo que salir por un Barzagli que se lesionó y es baja. «La Juventus nunca muere. Quienes creen que está fuera, no le conocen. La Juventus no tiene siete vidas, tiene setenta. De alguna manera inmortal, sobre todo cuando le hieren. Es un equipo de veteranos, todos saben gestionar momentos de sufrimiento. No deberán perder la concentración y tener paciencia. Los goles llegarán», adelanta el mítico Marcelo Lippi, el último en ganar la Champions para el club.

Los turineses creen, aunque saben que un gol del Atlético (que sólo en 5 duelo de esta campaña no marcó) les daría una ventaja casi decisiva: evitaría la prórroga y les obligaría a anotar cuatro. Los precedentes dicen que la Juventus, que también tiene muchas bajas en defensa (Barzagli, De Sciglio y Álex Sandro) nunca pudo remontar un 2-0 adverso en la máxima competición europea. Allegri medita cerrar con tres para poder dominar el centro del campo con Pjanic, Matuidi y Bentancur o Can, goleador el sábado. Cancelo y, seguramente, Bernardeschi podrían ser los carrileros que asistan de balones a Mandzukic (12 goles en 28 partidos como rojiblanco) y Cristiano, que por el momento sólo ha hecho un gol en Champions (ante el Manchester United) tras seis campañas siendo el pichichi de la competición. Allegri, que tras el regreso de Zidane al Real Madrid respira algo más tranquilo al evaporarse la opción de la llegada del francés en junio, contará solamente con Paulo Dybala para agitar el partido, ya que el brasileño Douglas Costa, se ha caído de la convocatoria en el último momento, debido a una lesión en la pantorrilla. El técnico, que suma cuatro títulos ligueros y cuatro Copas Italia seguidas además de las dos finales de Champions citadas, intuye un encuentro largo. «Hay que tener confianza, estaremos en las mejores condiciones para hacer un gran partido contra el Atlético. Luego, que la buena suerte nos apoye», vaticinó el técnico.

Alineaciones probables:

Juventus: Szczesny, Cáceres, Bonucci, Chiellini, Cancelo, Bentancur o Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.

Atlético: Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).

Estadio: Juventus Stadium.

Hora: 21.00

TV: Movistar Liga de Campeones