El Barcelona aprendió una lección el martes en Dortmund. El conjunto que dirige Hansi Flick cayó por 3-1 en un partido en el que ... el técnico alemán decidió rotar a dos piezas importantes como Pedri e Iñigo Martínez y en el que se notó sobremanera la ausencia del jugador canario. Sin él sobre el césped, el Dortmund zarandeó a los azulgranas y no hubo manera de que el Barça fuera capaz de imponer su estilo y condicionar un encuentro que se jugó tal y como Niko Kovac había dibujado en su pizarra. Es la constatación de que sin Pedri no hay paraíso y de que su presencia es fundamental en la carrera por el triplete.

«En cada partido tenemos que demostrar nuestro estilo y después del día de hoy tenemos que analizar los puntos de mejora, pero confío completamente en el equipo y sé que volveremos a dar la calidad que teníamos», afirmó Flick tras la derrota de su escuadra en el Signal Iduna Park. El técnico alemán se mostró contrariado después de sellar el pase a semifinales, sí, pero también tras cuajar un partido en el que su estilo no se vio sobre el terreno de juego.

Y es que su Barça perdió muchas de las señas de identidad en mitad de la atmósfera que se creó en el feudo alemán. La presión arriba no surtió efecto ante la línea de tres zagueros planteada por Kovac, la salida desde atrás no fue tan determinante ante el paso atrás que dio el Dortmund y Fermín quedó anulado entre líneas ante las vigilancias que Bensenbaini le hacía saltando desde la zaga. Todo ello se vio acrecentado ante la ausencia de un jugador sobre el que cada día orbita más el fútbol del Barcelona. Pedri es capaz de dar sentido al juego de su equipo y sin él, los culés no fueron capaces de rebajar el ritmo de partido y hacer que su rival corriera detrás de la pelota hasta cansarse.

Quizá su ausencia se notó aún más porque era un día en el que el Barcelona debía cambiar parte de su registro. Los culés apenas dispararon dos veces entre palos, pero esa no es la única pega que se le atribuye a un Barça que no fue capaz de encontrar a sus mejores futbolistas en posiciones en las que pudieran desequilibrar al adversario. Pocas veces Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski tienen tan poco peso en el encuentro y en muy pocas ocasiones el Barça juega tan condicionado por el ritmo que quiere imponer su rival. Esta temporada esto último solo ha ocurrido cuando ha faltado Pedri, algo para lo que Flick debe encontrar una solución por si al canario le ocurriese algún tipo de contratiempo.

Iñigo, intocable

Flick también reservó a Iñigo Martínez para evitar que viera una tarjeta que le impidiera estar en semifinales y el experimento no cuajó. El ex del Athletic se ha convertido en un auténtico líder del vestuario y también de una zaga en la que nadie tiene más mando que él. Su experiencia mezcla a la perfección con la juventud de futbolistas como Cubarsí o Gerard Martín y ofrece al Barcelona una salida más limpia con el balón jugado, algo que hace que los rivales no tengan un defensa claro al que flotar.

Esas virtudes son en este momento indispensables para un equipo que anhela tener el balón y que echó de menos la templanza de un jugador que quizá vive, a sus 33 años, el momento más dulce de toda su carrera. Pedri e Iñigo Martínez son piezas indispensables y quizá no puedan volver a descansar hasta que acabe la temporada.