Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad
Jornada 1

Un error de bulto arruina el retorno del Villarreal a la Champions

El autogol de Luiz Júnior en el comienzo del duelo decide la victoria de un Tottenham sin alardes pero sólido

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:02

El Villarreal se fue de vacío en su retorno a la Champions, en un duelo muy cerrado, clásico de empate sin goles si no hubiera mediado un error de bulto del portero Luiz Júnior. Un centro lateral de Bergvall, que un flagrante fallo del guardameta brasileño convirtió en el 1-0, desniveló a las primeras de cambio un partido espeso y parejo. El Submarino Amarillo, con muchos problemas en el inicio de la jugada, cedió metros tras el mazazo y dejó el control de la pelota en manos del cuadro londinense. Eso sí, no renunció a la amenaza a la contra, con dos buenas opciones de Pépé y Buchanan, ambos sin puntería.

Lo cierto es que el Tottenham dominó claramente la posesión de balón, pero las ocasiones, escasas, se repartieron equitativamente en un duelo plagado de tarjetas amarillas en su primera entrega. Fruto de su mínima pero valiosa ventaja, los Spurs contemporizaron tras el descanso, tratando de dormir un encuentro algo revitalizado por otra opción de Pépé.

Tottenham

Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence (Udogie, min. 69), Bentancur, Sarr (Palhinha, min. 69), Bergvall (Danso, min. 93), Kudus, Richarlison (Kolo Muani, min. 77) y Simons (Johnson, min. 77).

1

-

0

Villarreal

Luiz Júnior, Mouriño, Renato Veiga, Foyth, Cardona (Pedraza, min. 75), Buchanan (Moleiro, min. 82), Comesaña (Partey, min. 78), Gueye (Parejo, min. 78), Pépé, Mikautadze y Ayoze Pérez (Akhomach, min. 75).

  • Gol: 1-0: min. 4, Luiz Júnior, en propia puerta.

  • Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia). Amarillas a Simons, Richarlison, Comesaña, Mouriño, Veiga, Kolo Muani y Van de Ven.

  • Incidencias: Partido de la jornada 1 en la fase liga de la Champions disputado en el Tottenham Hotspur Stadium.

Más allá de esa ocasión amarilla, el equipo inglés tiró de oficio. Pasó muy poco sobre el verde en el tramo final, además de un aluvión de cambios en apenas apenas unos minutos y especialmente de una contra con la que Mikautadze se plantaba mano a mano ante Vicario, antes de ser derribado por Van de Ven de forma providencial. Ahí se le escapó al Villarreal la opción de sacar algo positivo de un partido que decidió un error puntual.

