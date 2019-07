Griezmann y Neymar, los últimos rebeldes Antoine Griezmann y Neymar Junior son los protagonistas de los dos culebrones del verano. El francés, que ya confirmó su salida del Atlético antes de que finalizara la temporada, no se presentó el domingo para iniciar la pretemporada con el equipo rojiblanco al no haberse cerrado su marcha. La razón argumentada por Griezmann es que su incorporación en la plantilla rojiblanca le supondría al francés un estrés emocional tras haberse despedido de compañeros y aficionados. Mientras, el brasileño parece querer salir del PSG y de momento no se acudió el lunes a los entrenamientos del equipo, por lo que el equipo anunció que sancionará porque «no se presentó a la hora y lugar acordado y sin haber sido autorizado por el club». El padre del futbolista dice que avisaron al club parisino, pero desde el PSG ya se ha dejado claro que «Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos». La situación que viven Griezmann y Neymar no es algo nuevo en el mundo del fútbol, donde es habitual ver cómo los futbolistas plantan cara a sus clubes, a pesar de tener contrato en vigor, para forzar una salida a otro club. Sergio 'Kun' Agüero, Diego Costa, Robinho, Gareth Bale, Coutinho o Courtois, han sido algunos de los rebeldes del fútbol mundial.