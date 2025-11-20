Cinco chollos fantasy para tu equipo en la jornada 13 Regresa la liga tras el parón internacional y los 'mánager' ultiman sus plantillas

J.Zarco Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:07 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Este viernes 21 de noviembre regresa la liga tras el parón de selecciones y también las ligas fantasy. La fiebre por este juego en el que te conviertes entrenador de un equipo con futbolistas de la liga es cada vez mayor y ahora deberán preparar sus plantillas para una nueva jornada.

Para aquellos que no tengan un presupuesto muy elevado, pueden optar para esta jornada por algunos jugadores que no tienen un coste alto y es posible que ofrezcan un buen rendimiento:

Bergström

El gigantón portero del Mallorca está aprovechando la lesión de Leo Román para ser titular con Jagoba Arrasate. Tiene un precio de tan solo 920.000 en Biwenger y viene de hacer dos picas ante el Getafe. Los bermellones juegan ante un Villarreal que casi con total seguridad dispondrá de ocasiones.

David Carmo

El defensa del Oviedo está siendo de los mejores del conjunto asturiano junto a Aarón Escandell. Juegan en casa ante el Rayo Vallecano y cuesta 2.3 millones.

Lucas Boyé

El delantero del Alavés llega tras cumplir sanción pero en plena forma tras marcar ante el Espanyol. Tiene un coste de 3 millones en Biwenger y el equipo babazorro recibe al Celta en Mendizorroza, una buena oportunidad para marcar.

Gayà

Llega después de un buen partido ante el Betis y ultra motivado al jugar en Mestalla el derbi ante el Levante. Con tan solo 1.460.000 de valor puede ser una buena oportunidad.

Asencio

El central del Madrid parece que está recuperando poco a poco el nivel con el que deslumbró la temporada pasada y tendrá una nueva oportunidad como titular en el Martínez Valero ante el Elche. Llega de lograr 3 picas ante el Rayo y tan solo cuesta 1,4 millones. Un auténtico chollo.