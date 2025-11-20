El impactante testimonio de Zubizarreta sobre su momento más duro en el Valencia: «Hay dos horas de mi vida que no sé donde están» El exguardameta recuerda con Julia Otero un episodio que vivió de camino a Paterna

J.Zarco Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

Andoni Zubizarreta es uno de los mejores porteros que ha habido en la historia de España. Jugó 127 partidos como internacional con la selección absoluta y 622 encuentros en Primera División, donde fue campeón en seis ocasiones.

Tras triunfar en el FC Barcelona, su peor momento llegó tras la debacle del equipo blaugrana en 1994 en la final de Champions, donde cayó por 4-0 ante el Milan y Cruyff le echó parte de culpa de la derrota. En verano de aquel año, y tras una cuestionada actuación en el Mundial de Estados Unidos, el vasco firmó por el Valencia CF, donde permaneció durante cuatro temporadas.

El exguardameta ha recordado en el programa 'Julia en la Onda', con Julia Otero, cómo fueron esos inicios en el conjunto de Mestalla, probablemente los más complicados de su carrera: «Cuando me voy del Barça me voy al Valencia. En ese proceso, habíamos perdido en Atenas 4-0 la final de Champions y todo eso,el inicio de esos meses en Valencia fue bueno, teníamos a Parreira, muy buenos jugadores y empezamos muy bien la liga».

Zubizarreta recuerda el momento más complicado de su trayectoria: "Hay dos horas de mi vida que no sé donde están". Puedes escuchar la entrevista completa en 👉https://t.co/6P1qDh74y1 pic.twitter.com/wNXj4G2WWl — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) October 18, 2025

Sin embargo, probablemente por lo que arrastraba de los últimos meses, pasaba un momento duro a nivel psicológico: «Yo vivía en Rocafort e iba a Paterna que está a cinco minutos en coche. Allá por el mes de octubre un día al cruzar, no se por qué, porque no tengo explicación, paré el coche y estuve parado no sé cuanto tiempo».

Zubizarreta estuvo tanto tiempo parado que terminó perdiéndose el entrenamiento: «Lo que yo pensé que eran cinco minutos... cuando llegué al entrenamiento se había acabado. Parreira me preguntó qué había pasado, y me dijo 'usted es profesional'. Le dije que no sé qué me había pasado. 'He estado dos horas aparcado y hay dos horas de mi vida que no sé donde están'. Están ahí aparcadas en algún sitio. Supongo que eso habría sido un buen motivo para acudir a terapia y haberlo trabajado».

«Hay que escribir un libro sobre esas dos horas», respondió sorprendido el también exjugador Jorge Valdano. «Sale una novela maravillosa», añadió Julia Otera.