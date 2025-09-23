Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
Unai Emery, Pau Torres y Monchi. Aston Villa

El Aston Villa de exvalencianistas pierde a uno de sus referentes

El equipo entrenado por Unai Emery no ha comenzado bien la temporada en la Premier League y ha tomado una decisión drástica

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:56

Las cosas no han empezado bien para el Aston Villa inglés, un equipo de fútbol con mucha sangre española y en particular, con varios pasados ... en el Valencia. El técnico del equipo de Birmingham no es otro que Unai Emery, que está acompañado en el proyecto por el que fuera director de comunicación del club de Mestalla, Damià Vidagany. El director de operaciones del equipo era Monchi, el ex del Sevilla, aunque esto parece estar a punto de cambiar tras el mal inicio de temporada.

