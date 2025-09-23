El Aston Villa de exvalencianistas pierde a uno de sus referentes

Las cosas no han empezado bien para el Aston Villa inglés, un equipo de fútbol con mucha sangre española y en particular, con varios pasados ... en el Valencia. El técnico del equipo de Birmingham no es otro que Unai Emery, que está acompañado en el proyecto por el que fuera director de comunicación del club de Mestalla, Damià Vidagany. El director de operaciones del equipo era Monchi, el ex del Sevilla, aunque esto parece estar a punto de cambiar tras el mal inicio de temporada.

Según informa The Athletic, Monchi está cerca de dejar el Aston Villa. El director deportivo andaluz, de 57 años, se unió al proyecto británico desde el Sevilla en 2023, tras haber trabajado previamente en la Roma y en el Sánchez Pizjuán, formando equipos de éxito. El mal inicio de curso en la Premier League del equipo 'villano' ha llevado al propio Monchi a tomar esta decisión, después de que la plantilla diseñada por él mismo solo haya sido capaz de marcar un gol en cinco partidos de liga, perdiendo tres partidos y empatando dos.

Aston Villa president of football operations Monchi is set to leave the club.



Monchi joined Villa in 2023 from Sevilla after a spell with Roma and two stints with Sevilla in La Liga.



Las dificultades financieras dominaron el mercado de traspasos veraniego del Aston Villa, que no pudo moverse como le hubiera gustado debido a las restricciones del Fair Play Financiero de la Premier League. Unai Emery demandó más refuerzos para una campaña exigente en la que iba a tener que compaginar la Europa League. Además, el runrún de todo el verano de una posible salida de su portero estrella Emiliano 'Dibu' Martínez no ayudó a que la pretemporada fuese positiva. Ahora, Monchi da un paso al lado para proteger a Emery y acallar a las duras críticas de la afición del Aston Villa, muy enfadada por el nivel mostrado por el equipo.