Un anuncio de LaLiga hecho con una IA rusa hace viral a los equipos valencianos

Internet nunca dejará de sorprender. Y menos si va relacionado con el mundo del fútbol, un deporte que traspasa fronteras y llega a todos los rincones del mundo. Incluso a esos lugares donde uno se piensa que es imposible que haya aficionados. Y es que recientemente, se ha hecho muy viral un vídeo que ha circulado por redes sociales de un anuncio que promociona a LaLiga, pero no se trata de una campaña oficial del campeonato español, que es lo que lo hace tan curioso.

Un usuario de 'X', AxiVillalibre, compartió en su perfil el vídeo que, según él, le había aparecido durante el descanso de un partido de fútbol español a través de una señal de televisión de Rusia que estaba viendo. El anuncio en cuestión muestra, uno a uno, a todos los 20 equipos que compiten esta temporada 2024-25 en Primera División, eso sí, con una particularidad muy llamativa que ha ayudado a que se haga viral.

Estaba viendo el Barcelona-Getafe en un linkito ruso y han puesto esta promo de La Ligass en el descanso. Gracias Putin pic.twitter.com/TLIzvayauv — Wally Szczerbiak (@AxiVillalibre) September 21, 2025

Todos los equipos aparecen en el vídeo siendo ilustrados a través de una inteligencia artificial, la cual genera una animación utilizando la mascota del club, o cualquier otra característica propia de la ciudad o la cultura del equipo que sirva para destacar una identidad. Esto, la IA rusa lo transforma en una mascota o un personaje que sirve para representar al equipo de turno. Y el resultado ha sorprendido a todos.

Para el Deportivo Alavés aparece con un zorro en los montes vascos, mientras que el Athletic Club es representado por un león frente al museo Guggenheim. El Atlético de Madrid es un mapache 'indio', apodo que reciben desde el otro lado de la ciudad. El Barça está representado por un gato, como su mascota 'Cat', frente a la Sagrada Familia. Uno de los más rocambolescos es el Betis, representado por un señor al que le crece del pelo una planta dentro del Alcázar de Sevilla. Difícil de explicar.

El anuncio sigue con el Valencia, uno de los más aclamados, ya que está representado, cómo no, por un gran murciélago con forma humanoide en la noche. Otro equipo de la Comunitat como el Villarreal le sigue, con un buzo amarillo saliendo del 'submarino amarillo', clásico apodo del equipo groguet. El Girona está representado por una especie de 'hombre-avispa', mientras que el Levante es una rana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El Mallorca está representado por un demonio en las playas de la isla, mientras que el del Oviedo es un vikingo. Para Osasuna, la IA rusa monta a dos niños sobre un toro, haciendo referencia a San Fermín. El Rayo Vallecano, quizá inspirado en aquella mítica publicidad de la abeja de Rumasa, está representado por dicho insecto con poderes eléctricos. El Real Madrid hace honor a su condición y está ilustrado con un rey blanco con su corona y su trono.

La Real Sociedad aparece con gafas de sol en la playa de La Concha, mientras que el Sevilla está representado por un barbero. El Celta de Vigo es un águila sobre un acantilado gallego, y el Getafe es un humanizado simio tomando apuntes en una biblioteca. Surrealista. Para terminar, la IA rusa ilustra al Elche con la clásica Dama ilicitana y al Espanyol con un 'perico' volador.