La UD Alzira demandará a los jugadores que firmaron el manifiesto de AFE

La UD Alzira ha anunciado su firme decisión de interponer acciones judiciales contra doce de los jugadores que firmaron el polémico manifiesto de la Asociación ... de Futbolistas Españoles (AFE). El club, a través de su presidente, Juan Antonio Sanjuán, considera que los futbolistas, respaldados por la AFE, han incurrido en un abuso de poder que ha derivado en una grave difamación y perjuicio para la institución.

Juan Antonio Sanjuán no ha escatimado en calificativos para describir la actuación de la AFE, a la que acusa de lanzar una «bomba de racimo con verdades a medias y con muchas sutilezas». Según el presidente azulgrana, esta estrategia ha sido «aprovechada por la práctica totalidad de la prensa nacional tanto deportiva como general para dar una imagen distorsionada de la realidad». Sanjuán, con 25 años de experiencia en el fútbol, afirmó no recordar una actuación de la AFE «tan desabrida y desmedida con un club de fútbol».

El presidente de la UD Alzira ha querido aclarar punto por punto las acusaciones vertidas en el manifiesto. Respecto a los supuestos retrasos en el pago de nóminas, Sanjuán ha desmentido rotundamente la información, calificándola de falsa.

De igual manera, se ha abordado la polémica relacionada con los entrenamientos posteriores a la dana. Sanjuán ha calificado estas acusaciones de «calumnias realizadas con la única intención de causar daño», mostrando su profundo dolor por los titulares de prensa que han acusado a la directiva de un delito contra la libertad de los trabajadores, algo que considera «absolutamente falso».

Finalmente, en cuanto al capítulo de los desplazamientos y el partido de Olot, Juan Antonio Sanjuán ha asegurado que la realidad de lo sucedido no tiene «nada que ver con lo denunciado y publicado».

El abogado del club, Ignacio Murgada, ha explicado el proceso legal que se iniciará. En los delitos de injurias, calumnias y atentado al honor, la ley exige presentar previamente un acto de conciliación. En este sentido, se enviarán requerimientos a todos los jugadores que suscribieron el manifiesto de la AFE.

Para cuantificar el daño a la entidad, la UD Alzira ha contratado a una empresa especializada del sector audiovisual. Esta empresa se encargará de recopilar todas las publicaciones de prensa escrita, digital y en redes sociales. El objetivo es determinar la responsabilidad civil que se reclamará a los jugadores en caso de no alcanzar un acuerdo en los actos de conciliación.

El presidente Sanjuán lamentó la falta de rigor periodístico, haciendo hincapié en titulares como «Viajes de 12 horas, tres meses sin cobrar...» que, a su juicio, no han sido contrastados. «A mí no me ha llamado nadie para contrastar el comunicado de AFE, una verdadera vergüenza», concluyó visiblemente molesto.