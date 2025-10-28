Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No se podía poner en duda el prestigio

El Valencia solventa el partido de Copa, que debe servir para insuflar ánimos ante el Real Madrid

FERNANDO GÓMEZ COLOMER

Martes, 28 de octubre 2025, 23:34

Y con todo lo que tenemos encima, ahora la Copa Del Rey. Pero aun sabiendo lo poco que apetece, el VCF se lo debía tomar ... muy en serio. Estos partidos siempre han servido. Aunque sean algo incómodos o ligeramente desagradables para los no habituales, precisamente por eso, por ser no habituales, vienen bien. Y, además, jugando en Los Cármenes, mucho mejor. Por otra parte, en un enfrentamiento ante un equipo de tal categoría, no se puede poner en tela de juicio el prestigio de nuestra entidad. Una participación en un encuentro oficial, incluso siendo de menor calado, puede servir para adquirir ritmo competitivo, mejor siempre que un puro y rutinario entrenamiento, y para quizá, realizar una buena actuación y hacer ver al entrenador que puede contar contigo cuando así lo considere, que estás preparado para ofrecer un buen o mejor rendimiento. Creo que mientras el emparejamiento copero sea contra un rival de inferior categoría, el club no se puede permitir caer eliminado, socavando, todavía más, nuestra imagen y valor histórico tradicional.

