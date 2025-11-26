Estructura de la muerte

Comenta Compartir

Me van a permitir que sea descreído. Seguro que me van a entender. Hoy jueves 27 de noviembre de 2025 no me creo nada de ... la nueva estructura del Valencia. Nada. ¿Recuerdan ustedes cuando Baraja salvó al Valencia de bajar en la última jornada en campo del Betis? Pues justo después de eso el club anunció que iban a 'resetear' para que no volviera a ocurrir. Bien, pues año y medio después llegó Corberán con el Valencia colista del campeonato y casi descendido. Por medio el 'reseteo' terminó en no fichar a nadie relevante y seguir descapitalizando el club. Y, de esas, podríamos remontarnos al despido de Marcelino con el Valencia en Champions, la llegada de Celades, Bordalás y Gattuso con Murthy... Neville, Ayestarán con García Pitarch de director deportivo... aquí, cada cierto tiempo, cambian las caras y los nombres para terminar por no cambiar nada. Así que, tras más de una década de mentiras, engaños y desahogos varios, no me vengan con milongas de nuevas estructuras. Y esto no va ni contra Gourlay ni contra los que acaban de llegar. No parece razonable juzgar a quien no conoces. Pero... ¿Saben qué pasa? Que al que manda sí le conocemos. Por encima de cualquier nombre, de cualquier supuesta estructura y cualquier milonga de cambio, sigue estando el que no ha cambiado desde que llegó: Peter Lim. Ese singapurense que cogió al Valencia en Europa cada año y en Champions casi siempre y pasó a casi bajarlo a Segunda cuatro veces y sacarlo de Europa sine die. Y ese mismo personaje sigue aquí como si nada. De hecho, Goarlay viene de Singapur, donde fue para recibir autorización para fichar su nuevo grupo de trabajo para la parcela deportiva. Lo de fichar jugadores ya otro día. Fíjense si no ha cambiado nada: si quieres cualquier cosa... te vienes a Singapur.

Y lo que pasa con el de Singapur es que su única prioridad es el dinero. O mejor dicho, no gastar dinero. Y por eso el Valencia vive ahogado deportivamente y fracasando cada temporada. Porque sin dinero no se puede fichar buenos jugadores. Y sin buenos jugadores da igual a quién pongas a entrenarlos. Dueño mediocre, plantilla mediocre. Ahora nos cuentan que nace una nueva estructura deportiva encabezada por Gourlay (mejor que Layhoon seguro) pero nadie habla de dotar de presupuesto a esa estructura. Y, claro, si el Valencia tiene 300 scoutings repartidos por el mundo y Peter ofrece 300 euros para fichar jóvenes estrellas ¿de qué carajo sirve tener scoutings? ¿Les recuerdo lo de Carlos Vicente hace dos mercados de enero por 600.000 euros? ¿Hablamos de Ferro, Oliva y Cutrone? Siempre es lo mismo. A mí es que me da la risa. Nos venden unas películas de terror que aún alguno habrá que interesadamente se las crea. Aquí lo único que valen ya son los hechos. No he visto a Peter abrir la caja del dinero desde que se cargó el proyecto ganador de 2019. Prefirió no gastar a ganar partidos. Prefirió Murthy que Alemany. Prefirió no invertir y casi bajar. ¿Qué credibilidad le podemos dar hoy a cualquier cambio en la estructura deportiva? ¿Por qué hay que creer a Gourlay tras la salida de Layhoon? Les paga el mismo. El jefe es el mismo. Y, de momento, la apertura de caja para hacer un equipo de fútbol como el que había antes de su llegada es 10 millones para 8 fichajes en verano. Luego el equipo se mete en descenso y alguno ahí dentro se preguntará por qué. En resumen: no me creo nada. No se crean nada. Al menos, hasta que veamos los hechos. Los billetes. Si ocurre como cuando fichó Lim a Alemany hablaremos de un cambio. De momento hablamos del descenso. Un año más. Aquí, cada cierto tiempo, sustituyen las caras y los nombres para terminar por no cambiar nada

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión