Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de hoy miércoles deja un premio de 150.307 euros a un jugador en una administración del centro de Valencia

Estructura de la muerte

La única que conocemos de los Lim es la de llevar un club de élite a un lento descenso a Segunda

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

Me van a permitir que sea descreído. Seguro que me van a entender. Hoy jueves 27 de noviembre de 2025 no me creo nada de ... la nueva estructura del Valencia. Nada. ¿Recuerdan ustedes cuando Baraja salvó al Valencia de bajar en la última jornada en campo del Betis? Pues justo después de eso el club anunció que iban a 'resetear' para que no volviera a ocurrir. Bien, pues año y medio después llegó Corberán con el Valencia colista del campeonato y casi descendido. Por medio el 'reseteo' terminó en no fichar a nadie relevante y seguir descapitalizando el club. Y, de esas, podríamos remontarnos al despido de Marcelino con el Valencia en Champions, la llegada de Celades, Bordalás y Gattuso con Murthy... Neville, Ayestarán con García Pitarch de director deportivo... aquí, cada cierto tiempo, cambian las caras y los nombres para terminar por no cambiar nada. Así que, tras más de una década de mentiras, engaños y desahogos varios, no me vengan con milongas de nuevas estructuras. Y esto no va ni contra Gourlay ni contra los que acaban de llegar. No parece razonable juzgar a quien no conoces. Pero... ¿Saben qué pasa? Que al que manda sí le conocemos. Por encima de cualquier nombre, de cualquier supuesta estructura y cualquier milonga de cambio, sigue estando el que no ha cambiado desde que llegó: Peter Lim. Ese singapurense que cogió al Valencia en Europa cada año y en Champions casi siempre y pasó a casi bajarlo a Segunda cuatro veces y sacarlo de Europa sine die. Y ese mismo personaje sigue aquí como si nada. De hecho, Goarlay viene de Singapur, donde fue para recibir autorización para fichar su nuevo grupo de trabajo para la parcela deportiva. Lo de fichar jugadores ya otro día. Fíjense si no ha cambiado nada: si quieres cualquier cosa... te vienes a Singapur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 Una mujer permanece seis meses con una gasa infectada en el estómago tras una operación
  9. 9 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  10. 10 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estructura de la muerte