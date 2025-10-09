DRACS Valencia renuncia a participar en los Gay Games El club ha comunicado que por «una cuestión de derechos» no participarán en la edición de 2026 en la ciudad valenciana

El próximo verano de 2026, la capital del Turia volverá a ser testigo y sede de otra competición de reconocimiento. Los Gay Games serán albergados por Valencia, que durante unos días acogerán a deportistas del colectivo LGTBI+ provenientes de distintas partes del mundo.

Sin embargo, de cara a esta cita, en la jornada de hoy el club DRACS Valencia han comunicado su renuncia, después de emitir un comunicado a través de sus plataformas oficiales, en las que apelan a que una serie de cambios con los que no están de acuerdo y que afectarían a una serie de derechos.

«Desde DRACS hemos decidido no participar en los Gay Games València 2026. No es una cuestión deportiva, es una cuestión de derechos. Las modificaciones realizadas por el gobierno organizador en la ley de autodeterminación de la Comunidad Valenciana supeditan el derecho de acceso a la competición y a los espacios deportivos a las personas cis… e implican otros cambios que van más allá del ámbito deportivo», expresa el equipo valenciano.

Por este motivo, en caso de no haber una reconsideración de la normativa o un ajuste de la misma, DRACS Valencia no ejercerá como anfitrión y quedará exento de participar en los Gay Games 2026.