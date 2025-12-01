La contundente declaración de un amigo de Michael Schumacher que no augura buenas noticias sobre su salud: «No volveremos a verlo...» El antiguo jefe de operaciones de Red Bull Richard Hopkins se ha pronunciado sobre el estado del piloto

Mario Lahoz Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:34

Han pasado más de 11 años desde que la vida de Michael Schumacher diera un giro de 180º grados. El heptacampeón de Formula 1 sufrió un fatídico accidente en los Alpes franceses que le provocó daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre.

Permaneció seis meses en coma hasta que despertó en junio de 2014. Desde entonces, el estado real del piloto es una absoluta incógnita. El acceso a Michael está totalmente blindado y son muy pocos los que pueden acercarse al campeón de F1.

Una de las últimas actualizaciones acerca de su salud la daba Félix Gorner una de las pocas figuras de los medios que mantiene una estrecha relación con la familia Schumacher. «La situación es muy triste, ya no puede expresarse verbalmente», explica Gorner. Ahora, otro gran amigo rompe su silencio.

Richard Hopkins, jefe de operaciones de Red Bull, se hizo amigo de Schumacher y compartió muchos momentos con el alemán en el paddock. Al igual que muchos otros, Hopkins no está al tanto de los detalles del estado de Schumacher, pero cree que se mantendrá un alto nivel de privacidad.

«No creo que volvamos a ver a Michael. Me siento un poco incómodo hablando de su condición debido al secretismo con el que la familia, por las razones correctas, quiere mantenerlo», declaró a SportBIBLE:

«No puedo decir que sea el mejor amigo de Jean Todt, ni de Ross ni de Gerhard. Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras que tal estaba Michael no creo que se abriera y compartiera nada. Creo que existe ese respeto en cualquiera que vaya a visitar a Michael de no compartir nada», respondió al preguntarle que si habia hablado con alguien que hubiera visto a Schumacher desde el accidente.

«Así lo quiere la familia. Creo que es justo y respetuoso con la familia. Incluso si lo supiera, se decepcionarían si lo compartiera de todos modos», sentenció.