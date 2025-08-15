El Conqueridor anuncia el primer fichaje de la temporada

El Leléman Conqueridor planifica ya la nueva temporada. El club quiere seguir creciendo en un año que se presenta ilusionante. El primer fichaje en llegar ... ha sido Paulo Renan Bertassoni, experimentado colocador brasileño, que llega con humildad. En el anuncio de su fichaje, un breve vídeo, Bertassoni aparece pidiendo un taxi desde la Estación del Norte. Al subirse y recibir la pregunta de a dónde iban, el nuevo fichaje contesta: «¿A dónde vamos? Vamos a conquistar Europa».

Paulo Renan Bertassoni se convierte en el primer fichaje del Léleman Conqueridor Valencia para la temporada 2025/26. El experimentado colocador brasileño llega procedente de Unicaja Costa de Almería con ganas de asumir nuevos retos en la Superliga. Bertassoni ha superado las correspondientes pruebas médicas y se ha incorporado en la primera semana de entrenamientos del equipo.

A su llegada, el brasileño ha explicado el porqué de su fichaje: «Léleman Conqueridor tiene un proyecto que piensa a futuro y cada año se nota ese crecimiento. Hay esa ilusión de llegar lo más lejos posible en todos los campeonatos y la cultura que hay dentro del equipo de luchar y pelear cada punto… eso es algo de lo que yo quiero participar. Lo necesito y estoy muy contento de haber firmado aquí».

Además, ha comentado sus primeras impresiones sobre la plantilla: «Veo un equipo muy equilibrado que tiene jugadores para cubrir todos los roles. Eso puede ser una de las diferencias de nuestro equipo este año. Tenemos un entrenador muy exigente que busca mejorar en todos los detalles y creo que eso nos hará tener todavía más posibilidades».

Bertassoni, mejor colocador de la Superliga en dos ocasiones, ha descrito su juego: «Técnicamente pienso que soy un jugador que me gusta jugar con velocidad en las bandas y también con los centrales. Destacaría que soy un jugador de equipo. El equipo siempre va en primer lugar y eso hace a los equipos ganadores. Si sabes jugar en equipo al final el conjunto marca la diferencia».