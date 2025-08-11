Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carla Miñana y Sara Albanell disputando el campeonato. Club Rem Grau Gandia

El Club Rem Grau Gandia hace historia en el campeonato de España de Remo al Mar

El equipo valenciano logró la primera medalla en una competición nacional tras apenas un año desde su constitución

R. D.

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:19

El pasado domingo, el Real Club de Regatas de Alicante fue escenario del Campeonato de España de Remo de Mar, una cita que reunió a ... los mejores clubes y deportistas de la especialidad. El Club Rem Grau Gandía escribió una página histórica en su corta trayectoria al conseguir su primera medalla nacional, apenas un año después de su constitución. El hito llegó en la categoría doble juvenil femenino (C2xJF), gracias a la excelente actuación de Carla Miñana Fort y Sara Albanell Ramírez.

