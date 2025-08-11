El Club Rem Grau Gandia hace historia en el campeonato de España de Remo al Mar
El equipo valenciano logró la primera medalla en una competición nacional tras apenas un año desde su constitución
R. D.
Valencia
Lunes, 11 de agosto 2025, 19:19
El pasado domingo, el Real Club de Regatas de Alicante fue escenario del Campeonato de España de Remo de Mar, una cita que reunió a ... los mejores clubes y deportistas de la especialidad. El Club Rem Grau Gandía escribió una página histórica en su corta trayectoria al conseguir su primera medalla nacional, apenas un año después de su constitución. El hito llegó en la categoría doble juvenil femenino (C2xJF), gracias a la excelente actuación de Carla Miñana Fort y Sara Albanell Ramírez.
La prueba, disputada sobre una exigente distancia de 6.000 metros, combinó técnica, resistencia y estrategia en un campo de regatas marcado por las condiciones cambiantes del mar alicantino. Las jóvenes remeras del club gandiense mantuvieron un alto ritmo desde la salida, defendiendo su posición frente a rivales de gran nivel y demostrando una compenetración perfecta en cada palada.
«Ha sido una regata dura, pero nos hemos sentido muy fuertes y hemos disfrutado mucho del recorrido. Este resultado es fruto del trabajo de toda la temporada y un gran paso para el club», destacaron Carla y Sara tras recibir su medalla.
Con este logro, el Club Rem Grau Gandia reafirma su proyección en el remo de mar nacional y demuestra que, incluso en su primer año, es capaz de competir de tú a tú con los mejores clubes del país.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.