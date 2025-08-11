El Club Rem Grau Gandia hace historia en el campeonato de España de Remo al Mar

El pasado domingo, el Real Club de Regatas de Alicante fue escenario del Campeonato de España de Remo de Mar, una cita que reunió a ... los mejores clubes y deportistas de la especialidad. El Club Rem Grau Gandía escribió una página histórica en su corta trayectoria al conseguir su primera medalla nacional, apenas un año después de su constitución. El hito llegó en la categoría doble juvenil femenino (C2xJF), gracias a la excelente actuación de Carla Miñana Fort y Sara Albanell Ramírez.

La prueba, disputada sobre una exigente distancia de 6.000 metros, combinó técnica, resistencia y estrategia en un campo de regatas marcado por las condiciones cambiantes del mar alicantino. Las jóvenes remeras del club gandiense mantuvieron un alto ritmo desde la salida, defendiendo su posición frente a rivales de gran nivel y demostrando una compenetración perfecta en cada palada.

«Ha sido una regata dura, pero nos hemos sentido muy fuertes y hemos disfrutado mucho del recorrido. Este resultado es fruto del trabajo de toda la temporada y un gran paso para el club», destacaron Carla y Sara tras recibir su medalla.

Con este logro, el Club Rem Grau Gandia reafirma su proyección en el remo de mar nacional y demuestra que, incluso en su primer año, es capaz de competir de tú a tú con los mejores clubes del país.