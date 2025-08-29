La Vuelta a España llega a Zaragoza este sábado: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 8 desde Monzón Templario Guía útil de la etapa 8 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el sábado 30 de agosto de 2025

El sábado 30 de agosto la Vuelta a España recorre tierras aragonesas con la etapa 8 que sale desde Monzón templario y finaliza en Zaragoza tras pasar por localidades como Barbastro, Huesca, Almudévar, San Mateo de Gállego o Peñaflor. «Es una de las pocas oportunidades claras para los hombres rápidos del pelotón. Camino de Zaragoza, una fuga puede ser protagonista antes de que los equipos de los sprinters decidan incrementar el ritmo para asegurar la volata final», explica Fernando Escartín.

Monzón, capital del Cinca Medio, destaca por su castillo templario, construido por los musulmanes y convertido en sede principal de los templarios en Aragón, donde se educó Jaime I. Hoy, alberga un Centro de Interpretación sobre los templarios. La ciudad también fue hogar de Joaquín Costa, figura central del regeneracionismo, político y pionero en España de las ciencias sociales, cuya casa natal es un museo. Entre sus monumentos sobresalen la Concatedral de Santa María y la Casa de Pano. Monzón ofrece rutas naturales para disfrutar, por ejemplo, en BTT. El municipio cuenta orgulloso con el mayor belén navideño de Aragón.

La meta está en Zaragoza, donde la Vuelta ya ha finalizado en 49 ocasiones. La Basílica del Pilar es, sin duda, la seña de identidad de la ciudad de la ciudad. Situado a la orilla del río Ebro, el templo preside la plaza del Pilar, una de las plazas peatonales más grandes de Europa, y sirve de entrada al entramado de callejuelas y plazas que forman el casco histórico. La huella de uno de los artistas aragoneses más universales, Francisco de Goya, puede apreciarse entre las calles de la capital maña y, especialmente, en el Museo Goya.

ETAPA 8 - SÁBADO 30 DE AGOSTO MONZÓN TEMPLARIO >ZARAGOZA: 163,5 km. Llana

Perfil de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 8

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.