¿La Vuelta a España pasa por Valencia este año?

Etapa de la Vuelta a España por Italia.

Nacho Ortega Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 10:46

La Vuelta Ciclista a España 25 es la más internacional de los últimos años. En el 90 aniversario de la prueba se recorren cuatro países, hay 6 etapas por carreteras extranjeras y más de media España se va a quedar sin poder ver a los corredores.

Hasta la etapa 5 no se entra en territorio español: antes se ha pasado por Italia (3 etapas) y Francia (1) y después se visita Andorra durante dos días. La Vuelta 2025 se compone de 21 etapas, cubre una distancia total de 3.138 kilómetros y, por mucho que se quiera, no da tiempo a visitar muchas zonas de España. Por este motivo este año se limita a la mitad norte de España y no pasará de Madrid hacia el sur. La Vuelta no pasará por la Comunitat Valenciana, ni por Andalucía, Castilla la Mancha o Extremadura. Pisa ligeramente Cataluña y se concentra sobre todo en el norte, con etapas espectaculares.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Así, desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Y la Vuelta a España 2026 saldrá de Mónaco con una contrarreloj «entre 8 y 12 km» que unirá el ciclismo con la Fórmula 1, ya que discurrirá en parte por el circuito de velocidad. El resto del recorrido es, a día de hoy, una incógnita, pero no se descarta que pase por zonas que no ha podido pisar en 2025.

Estas son las fechas y los recorridos de las etapas de la 80ª Vuelta a España:

- 23 de agosto - 1ª etapa: Turín-Novara, 186,1 km

- 24 de agosto - 2ª etapa: Alba-Limone Piemonte, 159,6 km

- 25 de agosto - 3ª etapa: San Maurizio Canavese-Ceres, 134,6 km

- 26 de agosto - 4ª etapa: Susa-Voiron, 206,7 km

- 27 de agosto - 5ª etapa: Figueres-Figueres, 24,1 km (Contrarreloj por equipos)

- 28 de agosto - 6ª etapa: Olot-Pal Andorra, 170,3 km

- 29 de agosto: - 7ª etapa: Andorra La Vella-Cerler, 188 km

- 30 de agosto - 8ª etapa: Monzón Templario-Zaragoza, 163,5 km

- 31 de agosto - 9ª etapa: Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray, 195,5 km

- 1 de septiembre - Descanso: Pamplona

Ampliar Recorrido ya en territorio español. ABC

- 2 de septiembre - 10ª etapa: Parque de la naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, 175,3 km

- 3 de septiembre - 11ª etapa: Bilbao-Bilbao, 157,4 km

- 4 de septiembre - 12ª etapa: Laredo-Los corrales del Buelna, 144,9 km

- 5 de septiembre - 13ª etapa: Cabezón de la Sal-L'Angliru, 202,7 km

- 6 de septiembre - 14ª etapa: Avilés-Alto de la Farrapona, 135,9 km

- 7 de septiembre - 15ª etapa: A Veiga Vegadeo-Monforte de Lemos, 167,8 km

- 8 de septiembre - Descanso: Pontevedra

- 9 de septiembre - 16ª etapa: Poio-Mos. Castro e Herville, 167,9 km

- 10 de septiembre - 17ª etapa: O Barco de Valdeorras-Alto del Morredero, 143,2 km

- 11 de septiembre - 18º etapa: Valladolid-Valladolid, 27,2 km (Contrarreloj individual)

- 12 de septiembre - 19ª etapa: Rueda-Guijuelo, 161,9 km

- 13 de septiembre - 20ª etapa: Robledo de Chavela-Bola del Mundo, 165,6 km

- 14 de septiembre - 21ª etapa: Alalpardo-Madrid, 111,6 km

