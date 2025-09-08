La Vuelta a España visita este martes Pontevedra: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 16 entre Poio y Mos-Castro de Herville Guía útil de la etapa 16 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el martes 9 de septiembre de 2025

El martes 9 de septiembre, tras el día de descanso del lunes en Pontevedra, la Vuelta a España entra en su última semana y lo hace en tierras gallegas, con la etapa 16 entre Poio y Mos-Castro de Herville, en la provincia de Pontevedra. «En La Vuelta 21 vivimos una apasionante jornada camino de Mos en un terreno que volverá a ver pasar al pelotón de La Vuelta en 2025. Etapa con cuatro puertos puntuables y con un terrero muy quebrado en la segunda mitad que hará muy complicado echar abajo la fuga del día, si la hay», explica Fernando Escartín.

En La Vuelta 21, la llegada a Mos - Castro de Herville se estrenó por todo lo alto. Como antesala de la contrarreloj final en Santiago de Compostela, aquella etapa 20 dejó una bonita lucha entre los hombres de la general, con Jack Haig asaltando el podio tras una gran batalla que comenzó lejos de meta. El Pazo de Mos, uno de los edificios históricos de este concello gallego, recibe a miles de peregrinos y visitantes gracias su proximidad al Camino Portugués. En 2025 será testigo de una nueva edición de La Vuelta.

ETAPA 16 - MARTES 9 DE SEPTIEMBRE POIO >MOS.CASTRO DE HERVILLE. 167.9 km. Media Montaña

Perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 16

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 16 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

