Km 11 Superados los primeros 10 kilómetros, de momento todos los intentos de escapada han sido neutralizados.

Km 3 Ataques ya en los primeros kilómetros en busca de montar la fuga del día.

Km 1 Comienza la 16ª etapa con salida inédita en el municipio de Poio.

Km 0 La Organización ha informado de que la carrera seguirá neutralizada hasta el paso urbano por la ciudad de Pontevedra, en el kilómetro 6.5 del recorrido.

Km 0 Tras su descenso, solo les quedará por delante subir el Castro de Herville, de segunda categoría, donde se sitúa el final de la etapa de hoy.

Km 0 El Alto de Prado es un muro de 3.200 metros al 9%, con algunas rampas que alcanzan el 14% y que coronarán a 23 kilómetros de la meta.

Km 0 Los siguientes 30 kilómetros no presentarán gran dificultad, con diversos repechos a modo de transición para llevar a los corredores al ascenso clave de la jornada, el Alto de Prado, de segunda categoría.

Km 0 Tras pasar por Baiona, tendrán a continuación una cuesta más exigente, el Alto de Groba, de primera categoría, con 11.3 kilómetros al 5.4%.

Km 0 La etapa comienza con unos 74 kilómetros de falso llano con un tereno irregular y en el kilómetro 82.9 coronarán el primer puerto puntuable del día, Alto de San Antoñino,de tercera categoría.

Km 0 Un día más, Mads Pedersen saldrá como líder de la regularidad, Jay Vine de la montaña y Giulio Pellizzari de la clasificación de jóvenes. El UAE Team Emirates sigue liderando la de equipos.

Km 0 En la general sigue mandando Jonas Vingegaard con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y más de dos minutos y medio con respecto al tercero, Thomas Pidcock.

Km 0 Ayer los ciclistas disfrutaron de la última jornada de descanso y hoy tomarán la salida en Poio para recorrer 167.9 kilómetros hasta Mos Castro de Herville.