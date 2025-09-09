Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros
Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega a León mañana miércoles con final en El Morredero: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 17

Guía útil de la etapa 17 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el miércoles 10 de septiembre de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:15

El miércoles 10 de septiembre la Vuelta a España parte desde una salida inédita salpicada de vinos. La etapa 17 transcurre entre El Barco de Valdeorras, que alberga joyas vinícolas en una zona bañada por el río Sil antes de saltar a León y finalizar en el Alto de El Morredero, una subida de Primera Categoría con 8'8 km de subida al 9'7% de desnivel medio. . «Etapa sinuosa en la frontera entre Galicia y León. Con una distancia intermedia, puede ser un buen día para una escapada donde los escaladores tendrán sus opciones de demostrar en la subida final cómo llegan de fuerzas al tramo final de la carrera», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 17 de la Vuelta a España

El Alto de El Morredero, en Ponferrada, será uno de los jueces finales de la carrera en la última semana de competición. Otro viejo conocido de La Vuelta que vuelve a escena. Una larga ascensión que parte desde Ponferrada en cuya cima solo han vencido ciclistas nacionales: Roberto Heras, en 1997, y Alejandro Valverde, en 2006. El murciano, además, conquistó sus rampas en la Vuelta a Castilla y León.

ETAPA 17 - MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

EL BARCO DE VALDEORRAS - ALTO DE EL MORREDERO. PONFERRADA. 143,2 KM - MEDIA MONTAÑA

Perfil de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

Etapa 17 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 17

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 17 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

