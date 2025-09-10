Volver al inicio

Km 21 Pese a algún intento de fuga, el pelotón sigue rodando en una sola unidad antes de que llegue el relieve.

Km 7 Primer intento de fuga con Pedersen, Kwiatkowski o Nicolau. La etapa 17 empieza rumbera.

Km 1 ¡¡La etapa 17 ya está corriéndose!! Esperemos poder vivir un gran espectáculo en esta jornada de miércoles.

Km 0 Se ha iniciado ya el recorrido inicial de la etapa, con los 4.7 kilómetros de la salida neutralizada.

Km 0 En breve dará inicio la salida neutralizada. La etapa arranca hoy en O Barco de Valdeorras. Vingegaard sigue de rojo y las opciones de Almeida de darle caza cada vez son menores, aunque el luso lo volverá a intentar hoy en la montaña.